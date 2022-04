Trapas na tlačovke Matoviča: Vo vláde majú problém s násobilkou?! To vie predsa už aj základoškolák

Čitateľa zaujali výpočty, ktoré prezentoval Igor Matovič na štvrtkovej tlačovke.

Vo vláde majú problém s matematikou! Na štvrtkovej tlačovke predstavili Heger, Matovič a Krajniak návrh pomoci ľuďom v boji so zdražovaním.

Zdá sa však, že pánom nefungujú kalkulačky. Na štvrtkovej tlačovke totiž Igor Matovič predviedol výpočty, ktoré nedajú spávať ani štvrtákom na základných školách. Upozornil nás na to čitateľ Laco. "Podľa Matoviča je 7500 x 100 € 7,5 milióna. Podľa môjho vnuka, 4.trieda, je to len 750 000 €," napísal nám čitateľ. Ako však vyšlo najavo, podklady k tlačovke pripravoval Minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Ten sa sekol a opraviť po ňom to už nemal kto. Zlízol si to minister financií, ktorý by mal násobenie stovkou ovládať aj o polnoci.