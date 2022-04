TOTO sa v našich končinách len tak nevidí: Košičania odcestovali na siedmy zápas do Bratislavy vo veľkom štýle

Semifinálová séria Kaufland play-off Tipos extraligy medzi odvekými rivalmi HC Slovan Bratislava a HC Košice dospela až do posledného možného siedmeho zápasu, kde o postupujúcom rozhodnú tie najmenšie detaily. To si uvedomujú aj východniari, ktorí si na cestu do hlavného mesta zvolili u nás málo vídaný spôsob dopravy.

Brilantný obrat v podaní hokejistov Košíc: O finalistovi rozhodne až siedmy zápas! V záujme šetrenia síl a urýchlenia regenerácie po náročnom šiestom dueli vedenie košického klubu hráčom spolu s realizačným tímom zaobstaralo letenky do Viedne, kde prileteli dnes poobede a odtiaľ sa presunuli krátkou jazdou autobusom do Bratislavy. Pred samotnou cestou na košické letisko ešte „oceliarov" prišla povzbudiť skupina verných fanúšikov. Či im v našich končinách netypický spôsob dopravy pomôže k postupu do finále sa však ukáže až zajtra. Hokejisti Košíc letia do Bratislavy na Game7 semifinálovej série proti Slovanu. April 18, 2022