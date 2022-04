ONLINE Rusko pácha na Ukrajine genocídu, tvrdí Biden: Kyjev zadržal Putinovho spojenca Medvedčuka

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

06:35 Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) zadržala bývalého lídra proruskej opozičnej strany a blízkeho spolupracovníka ruského prezidenta Vladimira Putina Viktora Medvedčuka. Ukrajinský oligarcha bol pred začiatkom vojny v domácom väzení a krátko po jej vypuknutí zmizol. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nočnom prejave národu navrhol výmenu Medvedčuka za Ukrajincov držaných v ruskom zajatí.

06:10 Ukrajinská pošta vydala známku na počesť obrancov Hadieho ostrova, ktorí na začiatku terajšej ruskej invázie nevyberanými slovami odkázali ruskej vojnovej lodi, že vzdávať sa rozhodne nehodlajú. Známku si možno kúpiť cez internet aj na pobočkách pošty. Jej víťaznú podobu vybrali ľudia v hlasovaní na sociálnych sieťach.

Ukrainian postal service UkrPoshta has released a special new stamp design commemorating the iconic quote of Ukraine’s Snake Island defenders: “Russian warship, go fuck yourself.” pic.twitter.com/HFhHvdsIAc