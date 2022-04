Požiar garáží v Bratislave pripravil Noura zo Sýrie o autoservis: Plamene mi zničili celé živobytie!

Ďalší smutný príbeh zo zhoreného garážového domu! Nour (58) prišiel pred rokmi na Slovensko z Sýrie aj s rodinou. Rozbehol tu biznis, s ktorým mu pomáhala dcéra Diana (26), lenže požiar garáží na Drieňovej im zobral všetko.

Popolom ľahol autoservis i pneuservis. Celková škoda sa vyšplhala na 200-tisíc eur, a keďže nemal priestory poistené, náhrady sa nedočká. Príbeh je o to smutnejší, že to nie je prvé nešťastie, ktoré otca s dcérou postihlo...

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Autá, pneumatiky aj náradie. To všetko zhorelo Nourovi do tla a nevie, z čoho bude platiť výdavky. Požiar garážového domu na Drieňovej ulici zo začiatku marca vyplavuje na povrch stále nové a nové osudy ľudí, ktorí prišli o drahocenný majetok. Nie sú to však len autá či motorky, čo v garážovom dome zhorelo. Niektorí prišli aj o svoje živobytie.

Medzi nimi je aj Nour, ktorý sa do Bratislavy prisťahoval pred rokmi zo Sýrie. Na Drieňovej mal priestor s rozlohou 220 m², kde prevádzkoval autoumyváreň so servisom. Pravidelne investoval do rekonštrukcie aj do reklamy. „Bohužiaľ, pandemická situácia a opakujúci sa lockdown nám nepomohli mať stabilný príjem a ocino musel zrušiť poistenie, aby znížil náklady,“ prezradila Nourova dcéra Diana.

Šiesteho marca 2022 bol deň, keď Nour svoj jediný zdroj zárobku náhle stratil. „Zhorelo mu všetko vybavenie, auto, stovky pneumatík, ktoré mali u nás klienti uskladnené, materiál, náhradné diely a ďalšie vybavenie,“ opísala hroznú situáciu Diana. Celková škoda bola vyčíslená na vyše 200 000 eur, ktoré jej otcovi nikto nevráti.