Najznámejší ukrajinský striptér denne riskuje: Pozrite sa, čo robí v zdevastovanej Irpini

Vďaka jeho činom ho ľudia po novom nazývajú superhrdinom našej doby.

Ako informuje denník Daily Mail, muž menom Alexei Surovtsev sa rozhodol pomôcť svojmu rodnému mestu, konkrétne jeho bezbranným chlpatým obyvateľom. Ukrajinec sa stal z jedného dňa na druhý hrdinom za jeho ochotu zachraňovať opustené mačiatka v Irpine, jedného z miest, ktoré zostali následkami invázie z Ruska zdevastované na nepoznanie. Nezastavil ho ani fakt, že jeho dom v tomto meste bol úplne zničený ostreľovaním a namiesto žiaľu stíha denne zachraňovať aj okolo tridsať mačiek.

Jeho život pritom donedávna vyzeral pomerne odlišne. Alexei je totiž účastník viacerých miestnych reality šou a trojnásobný víťaz striptérskeho šampionátu. Je známe, že má svoju vlastnú erotickú šou a v roku 2007 bol označený za najlepšieho striptéra na Ukrajine. Muž dokumentuje jeho záchranné akcie aj na vlastných sociálnych sieťach, kde často pózuje aj so samotnými zvieratami, ktorým pomohol dostať sa z územia bombardovaného Ruskom.

V jednom z jeho videí je zaznamenané, ako vchádza do budovy poškodenej požiarom a zatiaľ čo pozostatky plameňov neustále horia, Alexei berie von z domu uväznené mačiatka. Na ďalšom je vidieť, ako sa o zvieratá poctivo stará, kŕmi ich či hladká a v inom je zasa počuť dokonca aj výstrely z bombardovania už zdevastovaného mestečka Irpin.

V jednom z posledných videí na sociálnej sieti Instagram Alexei prezradil, že sa snaží chodiť von takmer každý deň len preto, aby pomohol dostať sa do bezpečia najmenej dvadsiatim až tridsiatim chlpáčom. „Áno, je to nebezpečné! Áno, je to ťažké! Áno, je to strašidelné! Ale keď vidíte tieto vystrašené oddané oči, uvedomíte si, že to nie je márne,“ dodal záchranca.