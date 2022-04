Sexi dračica vyzvala Putina na duel: Budem agresívne bojovať!

Je ozdobou boxerských zápasov, ale teraz zatúžila okúsiť to, čo propaguje. Sexi Jiselle Arianneová (28) vyzýva na súboj ruského prezidenta Vladimíra Putina (69).

Nie je však jedinou vyzývateľkou. Ešte pred ňou vyzval Putina na súboj Elon Musk. „Týmto vyzývam Vladimíra Putina na jediný boj. V stávke je Ukrajina," napísal na Twitteri.

Jiselle Arianneová dostala v americkom Orlande otázku: Koho by vyzvala na súboj? „To je dobrá otázka. Je ich toľko. Ale vybrala by som Putina. Bola by som agresívna!“ cituje jej slová web marca.com. Kráska si vybrala do ringu jedného z najmocnejších mužov sveta, ktorý dal rozkaz k vojenskému útoku na Ukrajinu.

Medzinárodnou federáciou taekwonda (ITF) nedávno odobrala Putinovi čierny pás. „ITF dôrazne odsudzuje brutálne útoky na nevinných občanov Ukrajiny, ktoré sú v rozpore s víziou svetového taekwonda. Mier je vzácnejší ako triumf a hodnotami rešpektu a tolerancie svetového taekwonda,“ píše sa v oficiálnom stanovisku.