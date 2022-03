ONLINE Krvavá vojna: Časti zostrelenej rakety zasiahli bytovku v Kyjeve, smrtiaci dar Ukrajine od USA

Už 22. dňom pokračuje krvavá vojna na Ukrajine. Bezpečnostná rada OSN vo štvrtok popoludní (miestneho času) mimoriadne zasadne, aby sa zaoberala zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou u našich susedov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa opäť prihovoril svetu. Situáciu pre vás sledujeme online.

08:35 Poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorý spoločne s predsedami vlád Česka a Slovinska v utorok navštívil Kyjev, vyzval aj ďalších svetových lídrov, aby takisto podnikli takúto cestu na podporu Ukrajiny, ktorá už tri týždne čelí agresívnej ruskej ofenzíve. "Vyzývam (nemeckého) kancelára (Olafa) Scholza, (britského) premiéra (Borisa) Johnsona, amerického prezidenta (Joea) Bidena a francúzskeho prezidenta (Emmanuela) Macrona a všetkých šéfov vlády štátov Európskej únie, aby takisto odcestovali do Kyjeva," povedal Morawiecki v rozhovore pre štvrtkové vydanie nemeckého denníka Bild.

08:33 Japonské ministerstvo obrany informovalo, že 4 ruské vojnové lode prešli v utorok a stredu Cugarským prielivom medzi ostrovmi Honšu a Hokkaido. Pravdepodobne prevážali vojakov a bojové vozidlá na Ukrajinu. Rezort uviedol, že bude situáciu a pohyby ruských ozbrojených síl naďalej monitorovať. Informuje o tom spravodajská televízia CNN, ktorá zároveň pripomína slová britského ministerstva obrany, ktoré uviedlo, že vzhľadom na veľké straty na Ukrajine Rusko presúva svoje sily z Východného vojenského okruhu, tichomorskej flotily a Arménska.

08:28 USA poskytnú Ukrajine - v rámci rozsiahleho balíka vojenskej pomoci - aj 100 smrtiacich dronov. Informovala o tom agentúra AP citujúc amerického predstaviteľa "oboznámeného s týmto rozhodnutím". Zdroj z prostredia armády USA pod podmienkou anonymity uviedol, že pôjde o systémy protivzdušnej obrany Switchblade 300. Predstavitelia Kongresu Spojených štátov pre stanicu NBC News uviedli, že tento systém umožňuje "presné zásahy" aj zo vzdialenosti niekoľkých kilometrov.

08:19 Ruská invázia na Ukrajine sa na všetkých frontoch z veľkej časti zastavila, ruské sily utrpeli veľké straty av posledných dňoch dosiahli len minimálny pokrok na zemi, na mori i vo vzduchu, uviedla dnes vo svojom pravidelnom hodnotení britská vojenská rozviedka. "Prevažná časť ukrajinského územia vrátane všetkých veľkých miest zostáva v ukrajinských rukách," napísalo britské ministerstvo obrany.

08:15 Ruské vzdušné sily v noci na dnešok zničili muničné a zbrojné sklady ukrajinskej armády, uviedlo podľa agentúry TASS ruské ministerstvo obrany. Správy ani jednej strany nemožno nezávisle overiť.

08:09 Netflix opäť zaradí do svojej ponuky ukrajinský satirický komediálny seriál Sluha národa, ktorý pomohol jeho hlavnému predstaviteľovi Volodymyrovi Zelenskému stať sa ukrajinským prezidentom. Informovala o tom v stredu agentúra AFP, citujúc z vyhlásenia Netflixu.

Návrat seriálu, v ktorom sa Zelenskyj neočakávane stane prezidentom Ukrajiny, prichádza v čase, keď sa na adresu tohto bývalého komika, ktorý teraz vedie svoju krajinu v boji proti ruskej invázii, znáša celosvetová vlna chvály a podpory.

08:03 Kanada zakázala bieloruským lietadlám vstup do jej vzdušného priestoru. Minister dopravy Omar Algahabra na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že zatvorenie vzdušného priestoru je reakciou na to, že Bielorusko podporuje nevyprovokovanú agresiu Ruska na Ukrajine. Opatrenie je súčasťou kanadských ekonomických sankcií voči priamym podporovateľom Ruska. Informuje o tom na svojej webstránke televízia CNN.

07:47 Zdravotnícke zariadenia sa vo vojne stávajú terčmi, varuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). V prvej časti tohto roku zaznamenala po celom svete doteraz najvyšší počet útokov na miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti v histórii. WHO overila 89 útokov na zdravotnícke zariadenia za prvých 75 dní tohto roku – vrátane 43 útokov na Ukrajine, píše server The Independent. Ukrajinský zdravotnícky systém podľa nej "balansuje na hrane".

07:38 Najmenej jedna osoba zomrela a tri utrpeli zranenia po tom, čo časti zostrelenej rakety zasiahli obytnú budovu v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Informovala o tom ukrajinská pohotovostná služba, na ktorú sa odvoláva spravodajský portál BBC. Budovu v Darnyckom rajóne ostatky strely údajne zasiahli krátko po 5:00 miestneho času. Ľudí z jedenásteho poschodia a vyššie evakuovali. Záchranári sa teraz usilujú nájsť ľudí, ktorí uviazli pod troskami, uviedla služba.

У Києві внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці ⤵️ 17 березня о... Posted by ДСНС України on Wednesday, March 16, 2022

07:33 Komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová vyzvala na zabezpečenie evakuácií detí, ktoré porodili náhradné matky na Ukrajine; ich rodičia tam totiž nemôžu pre vojnu odcestovať, aby si ich vyzdvihli.

Podľa agentúry AFP Johanssonová súčasne vyjadrila znepokojenie o osud detí narodených náhradným matkám, ktoré boli zverené do starostlivosti detských domovov.

07:29 Americký prezident Joe Biden po prvý raz nazval ruskú hlavu štátu Vladimira Putina vojnovým zločincom. Vyjadril sa tak v stredu počas rozhovoru s novinármi na domácom podujatí. Ako informuje spravodajský portál BBC, Rusko to okamžite odsúdilo s tým, že to je neprijateľné a neodpustiteľné. Obvninilo pritom Spojené štáty zo zabíjania státisícov ľudí po celom svete.

07:05 Starostu ukrajinského mesta Melitopoľ, ktorého pred piatim dňami údajne uniesli ruské sily a držali ako rukojemníka, prepustili. Stalo sa tak výmenou za deväť zajatých ruských vojakov. Tlačová tajomníčka ukrajinského prezidenta v ukrajinskej televízii uviedla, že to boli branci narodení v rokoch 2002 a 2003. Únos Ivana Fedorova viedol k protestom obyvateľov Melitopoľa proti jeho zadržaniu, pripomína spravodajský portál BBC.

06:50 Starosta Mariupolu Vadym Bojčenko označil útok za "strašnú tragédiu". "Jediné slovo, ktoré by opísalo, čo sa dnes stalo, je genocída, genocída nášho národa, nášho ukrajinského ľudu," povedal. Zároveň však vyjadril vieru v to, že "raz príde deň", keď sa Mariupol pozviecha a "povstane z ruín".

Ruské ministerstvo obrany zbombardovanie divadla poprelo, pričom uviedlo, že budovu zničil výbuch, ktorý zapríčinil ukrajinský "ultraradikálny prápor Azov".

06:45 V divadle v meste Mariupol, ktoré podľa Ukrajiny v stredu zbombardovali ruské sily, sa ukrývalo viac ako tisíc ľudí. Uviedla to tamojšia mestská rada, z vyhlásenia ktorej citovala agentúra AFP pripomínajúca, že počet obetí tohto bombardovania dosiaľ stále nie je známy.

Satelitné snímky americkej spoločnosti Maxar Technologies zhotovené pred pár dňami zachytili z výšky jasne čitateľný nápis "DETI", ktorý bol vyrytý do zeme vedľa oboch strán budovy.

06:37 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu oznámila, že nateraz odložila ďalšie kroky v rámci posudzovania ruskej proticovidovej vakcíny Sputnik V. Dôvodom je ruská invázia na Ukrajine, pre ktorú momentálne nemôže WHO vykonať v Rusku inšpekcie potrebné pre schválenie tejto vakcíny, informuje spravodajská stanica Sky News aj agentúra Reuters.

06:36 Na sociálnych sieťach kolovalo v stredu falošné video zachytávajúce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pri tom, ako Ukrajincom hovorí, že vo vojne zlyhali a nabáda ich, aby zložili zbrane a vzdali sa. Informovali o tom spravodajské stanice BBC a Sky News s tým, že nepravosť predmetného záznamu bolo pomerne ľahké overiť.

06:35 Francúzska prokuratúra začala v stredu vyšetrovať - ako možný vojnový zločin - smrť francúzsko-írskeho kameramana americkej spravodajskej stanice Fox News Pierra Zakrzewského, ktorý zahynul neďaleko Kyjeva pri pokrývaní vojny na Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

06:30 České úrady aktuálne riešia, ako naložiť s rozsiahlym majetkom ruského štátu na území ČR. Ide väčšinou o nevyužívané budovy a pozemky. Česká televízia (ČT) zistila, že kancelária ruského prezidenta Vladimira Putina vlastní v obci Jevany v okrese Praha-východ luxusný komplex.

06:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa krátko po polnoci miestneho času opäť prihovoril Ukrajincom aj svetu. Vo videoprejave potvrdil, že starostu mesta Melitopol sa podarilo oslobodiť, pričom tiež uviedol, že toto mesto sa ruským silám nepodrobilo, uvádza denník The Guardian.

06:15 Moskva tvrdí, že z mesta Mariupol na juhovýchode Ukrajiny prišlo do Ruska už približne 300 ukrajinských utečencov. Do Rostovskej oblasti ich podľa štvrtkového vyjadrenia ruského ministerstva obrany priviezlo 13 autobusov. Informuje o tom agentúra Reuters odvolávajúc sa na vyjadrenie ruského rezortu obrany, ktoré zverejnila ruská tlačová agentúra Interfax.

06:10 Bezpečnostná rada OSN vo štvrtok popoludní (miestneho času) mimoriadne zasadne, aby sa zaoberala zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou na Ukrajine. Informoval o tom v stredu neskoro večer americký denník The New York Times (NYT) odvolávajúc sa na vyjadrenie nemenovaného diplomatického zdroja.

Zdroj pre NYT uviedol, že jednotlivé agentúry OSN budú Bezpečnostnú radu informovať o zhoršujúcej sa humanitárnej situácii na Ukrajine a rozpoložení vyše troch miliónov ukrajinských utečencov.