ONLINE Mesto Dnipro je po náletoch v plameňoch, bomby zasiahli továreň: Rusi dobyli mesto Volnovacha

07:42 Proruskí separatisti na východe Ukrajiny podľa Moskvy dobyli mesto Volnovacha, ktoré leží severne od obliehaného Mariupolu. Ruská armáda tiež vyradila z prevádzky vojenské letiská pri Lucku a Ivano-Frankivsku, ktoré sa nachádzajú na západe krajiny, uviedlo ruské ministerstvo obrany.

Ivano-Frankivsk leží asi 150 kilometrov od slovenských hraníc. Britské ministerstvo obrany uviedlo, že Rusi veľmi pravdepodobne pri invázii na Ukrajinu nedosiahli svoje vopred vytýčené ciele a ich postup na zemi je obmedzený, chystajú však nové ofenzívy.

07:25 Z ukrajinských miest Luck a Dnipro hlásia výbuchy. Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý pripomína, že ani jedno z miest dosiaľ nečelilo priamemu ostreľovaniu ruských síl. Ostreľovanie tiež hlásia z Ivano-Frankivsku na juhozápade Ukrajiny. Útoky na Luck a Ivano-Frankivsk potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany.

07:16 Česká antivírusová firma Avast kvôli ruskej invázii na Ukrajinu prestala predávať svoje produkty v Rusku a Bielorusku. Len v Rusku na daniach platila v prepočte vyše 50 miliónov korún ročne (1,98 milióna eur). Firma to oznámila na svojom webe.

07:01 Tri nálety na ukrajinské mesto Dnipro dnes skoro ráno zabili najmenej jedného človeka, informuje agentúra Reuters s odkazom na ukrajinskú pohotovostnú službu. Bomby podľa nej dopadli v blízkosti škôlky a bytového domu.

Bieloruská nezávislá televízia Nexta na svojom twitterovom účte uviedla, že pri útoku v blízkosti škôlky a bytového domu bola zasiahnutá dvojpodlažná továreň na topánky, čo zapálilo požiar.

06:40 Spoločnosť The Walt Disney Company so sídlom v USA oznámila "pauzu" svojich obchodných aktivít v Rusku, informovala vo štvrtok stanica BBC.

06:35 Ukrajinská televízia a ďalšie médiá hlásili v piatok výbuchy v meste Luck na severozápade a v meste Dnipro v stredovýchodnej časti Ukrajiny. Informovala o tom stanica BBC. Podľa nej ani jedno z týchto miest predtým nezaznamenalo priame ostreľovanie v rámci prebiehajúcej ruskej invázie na Ukrajine.

❗Around 06:10 in Novokodatsky, a district of #Dnipro, there were three #airstrikes on the city, namely a hit near a kindergarten and an apartment building, and a hit on a two-story shoe factory with subsequent combustion.



Preliminarily one person was killed. pic.twitter.com/IBOvw05m0T