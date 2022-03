Milanová o zablokovaní dezinformačných staníc: Prokremeľská propaganda je neprijateľná

Zákaz mediálneho šírenia prokremeľského naratívu by mal trvať až do ukončenia ruskej agresie voči Ukrajine a dovtedy, kým Ruská federácia a jej pridružené médiá neprestanú s propagandou proti Únii a jej členským štátom. Konštatuje to ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO), v súvislosti s nariadením EÚ vylúčiť vysielanie RT a agentúry Sputnik na území Únie.

Opatrenie dalo právny rámec aj pre pravidlá retransmisie na Slovensku. „Podľa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) ukončili šírenie sporných ruských kanálov už všetci veľkí slovenskí operátori," uviedla Milanová. Upozornila, že viacerí tak spravili proaktívne z vlastnej iniciatívy hneď po vypuknutí konfliktu, ďalší, vrátane menších poskytovateľov, reagovali po konzultácii s RVR. RVR informovala, že vysielanie RT mala v ponuke približne desiatka slovenských operátorov, medzi nimi sú aj tí, ktorí šírenia signálu stanice už ukončili. Hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková ďalej pre TASR uviedla, že národný regulátor je v permanentnej komunikáciami s inými národnými regulátormi pri odhaľovaní možného propagandistického obsahu televíznych staníc licencovaných v Rusku. „Na Slovensku existuje v ponuke operátorov približne 30 takýchto staníc, nemusia však šíriť prokremeľskú propagandu. Ak však zistíme, respektíve budeme upozornení našimi kolegami z iných štátov na dezinformačný či iný škodlivý obsah niektorého z týchto kanálov, sme pripravení reagovať," zdôraznila. Európska únia prijala sankcie proti Rusku v oblasti dezinformácií a manipulácií s informáciami. Členské krajiny eurobloku sa s platnosťou od stredy (2. 3.) rozhodli zablokovať na území celej EÚ prístup k štátom vlastneným dezinformačným médiám – televízii RT (predtým Russia Today) a agentúre Sputnik. Podľa EK televízny kanál RT a agentúra Sputnik sú nápomocné pri presadzovaní a podpore ruskej agresie proti Ukrajine, čo EÚ vníma ako významnú a priamu hrozbu pre verejný poriadok a svoju bezpečnosť.