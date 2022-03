Zahrajú si slovenskí futbalisti o šampionát v Katare? Poliaci tvrdia, že sú vo finále baráže

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) s najväčšou pravdepodobnosťou nenahradí vylúčené Rusko inou krajinou v baráži o futbalové majstrovstvá sveta v Katare.

Futbalisti Poľska tak postúpia do finále kvalifikačnej baráže o MS 2022 bez boja. Ich súperom bude víťaz duelu Švédsko - Česko. Zápas sa odohrá 29. apríla na štadióne v Chorzówe.

Informácie zatiaľ nie sú potvrdené, no podľa tvrdení Poľského futbalového zväzu (PZPN) rozhodla FIFA v ich prospech. "Na zväze to už vedia, pravdepodobnosť hraničí s istotou," informoval poľský denník Przeglad Sportowy a následne aj český portál iDnes.cz.

Poliaci sa mali 24. apríla v prvom kole baráže stretnúť s futbalistami Ruska v Petrohrade. Po rozhodnutí FIFA o vylúčení Rusov z medzinárodných súťaží z dôvodu invázie ruských vojsk na Ukrajine Poliaci zrazu nemali súpera. Podľa informácií anglických médií s odvolaním sa na svoje zdroje, zástupcovia FIFA údajne nemali na výber. Oficiálne stanovisko FIFA bude známe najneskôr v piatok.

V posledných dňoch zahraničné médiá po vylúčení Ruska uvádzali ako jednu z možností, že druhý tím kvalifikačnej H-skupiny nahradí tretí v poradí, teda Slovensko. "Je to jedna z možností. Do toho ešte môže vstúpiť aj poradie v Lige národov. Tých ukazovateľov je viac. My si však na to nenárokujeme, lebo sme v kvalifikácii nedosiahli také výsledky, ktoré by nás oprávňovali ďalej bojovať o postup na MS 2022,” povedal prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik v stanovisku vedenia SFZ.

Na základe výsledkov v Lige národov by Rusov v baráži nahradili Maďari. Lenže podľa najnovších informácií zrejme zvíťazí tretia možnosť, že Poliaci postúpia do finále baráže bez boja.