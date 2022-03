Svedka krádeže sa snažil umlčať brutálnym spôsobom: Súd potvrdil Ľubošovi 20-ročný trest za mrežami

Krajský súd v Trenčíne vo štvrtok potvrdil 20-ročný trest odňatia slobody pre 35-ročného Ľuboša S. za obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu.

V auguste 2017 ho pri krádeži v Prievidzi vyrušil náhodný svedok, ktorého sa snažil umlčať údermi do hlavy, na čo použil kovový hrot do zbíjačky. Miesto činu následne zapálil a ušiel cez okno, staršiemu mužovi sa podarilo pred ohňom zachrániť.

Prípad najskôr posudzovali ako prečin ublíženia na zdraví, až neskôr ho preklasifikovali na pokus o vraždu. Samotný útočník sa k skutku priznal, kategoricky však namietal jeho klasifikáciu a tvrdil, že staršieho muža nemal v úmysle zabiť. Aj na dnešnom pojednávaní obhajca kritizoval, že prvostupňový súd sa v konaní nedostatočne vysporiadal s argumentáciou obhajoby. Podľa jeho slov kládol do popredia usvedčujúce dôkazy a nevyhodnocoval dôkazy svedčiace v prospech obžalovaného.

Vražda v Handlovej: O život prišla mladá žena († 20), polícia obvinila jej expriateľa

Predseda odvolacieho senátu označil celý prípad za nešťastný nielen pre poškodeného, ktorý si predovšetkým psychické následky ponesie po celý život, ale aj pre samotného obžalovaného. O ťažkom ublížení na zdraví by sa podľa jeho slov dalo uvažovať v prípade, ak by ostalo len pri fyzickom napadnutí svedka. „Obžalovanému nič nebránilo, aby pri vyrušení svedkom z miestnosti ušiel. On ho však namiesto toho po bitke, vidiac ležiaceho na zemi, miestnosť zapálil a východ zatarasil," skonštatoval predseda súdu.

Krajský súd zamietol nielen odvolanie obžalovaného Ľuboša S., ale aj poškodeného, ktorý žiadal vyššiu sumu ako bolestné a odškodné za sťaženie spoločenského života, než 70-tisíc eur, ktoré mu boli priznané. Ľuboš S. si 20-ročný trest odpyká v ústave na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia.