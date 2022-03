Z vodiča vysokozdvižného vozíka šikovný maliar: Takéto krásne portréty maľuje Jozef Fečo z Kračúnoviec!

Šikovný umelec tvorí nezvyčajné obrazy. Jozef Fečo (27) z Kračúnoviec (okr. Svidník) maľuje svetoznáme rómske osobnosti.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Mladý výtvarník, ktorý sa živí ako vodič vysokozdvižného vozíka, už napríklad vytvoril portréty Charlieho Chaplina či Elvisa Presleyho.

K výtvarnému umeniu mal Jozef blízko odmalička. „Veľmi rád som kreslil. Fascinoval ma napríklad pohľad na lakírnikov, ako lakovali autá, a k tomu má blízko napríklad technika maľovania airbrush. Aj preto som sa prihlásil na Školu umeleckého priemyslu v Prešove,“ hovorí sympatický východniar.

K maľovaniu portrétov známych rómskych osobností sa dostal na podnet vedúceho dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove Romana Čonku. „Oslovil ma, a keďže som sám Róm, bola to pre mňa veľká výzva. Maľoval som technikami pop-art, pencil art a spontánny realizmus, ktoré sú teraz moderné. Prvých trinásť obrazov som stvárnil na sadrokartón, lebo plátna boli veľmi drahé. Maľuje sa na to veľmi dobre, ale sadrokartón sa môže kedykoľvek poškodiť. To je jeho nevýhoda. Ďalšie sú už na plátne. Spolu som namaľoval 23 obrazov tohto druhu,“ vysvetlil umelec, ktorý maľoval akrylom na podklad s rozmermi 1 x 1,2 m.

„Namaľovanie jedného obrazu mi v priemere trvalo tri dni,“ priblížil J. Fečo, ktorý aktuálne pracuje na zmeny ako vodič vysokozdvižného vozíka. „Pochopiteľne, rád by som sa živil umením, ale u nás je to veľmi ťažké. Hlavne na východe to, bohužiaľ, ľudia veľmi nevedia oceniť,” povzdychol si talentovaný výtvarník.