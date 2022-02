Vlčan odovzdal špeciálnej prokuratúre výsledky forenzného auditu PPA: Chcem, aby všetko bolo riadne vyšetrené

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) odovzdal špeciálnej prokuratúre výsledky forenzného auditu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Vlčan to v utorok oznámil pred Úradom špeciálnej prokuratúry v Pezinku. Forenzné overovanie podľa neho trvalo od mája 2020 do februára 2021. Jeho cieľom bolo spätne preskúmať, či pri čerpaní dotácií z európskych fondov neprišlo k riadeniu finančných tokov korupčným spôsobom. "Na špeciálnu prokuratúru odovzdávame kompletný forenzný audit PPA. Je to závažný dokument, na základe ktorého sme boli schopní ozdraviť PPA a ja som mohol 15. októbra minulého roku konštatovať, že PPA plní všetky akreditačné kritériá. Prešla aj následná štvormesačná fáza, keď sme (na základe aj forenzného auditu) potvrdzovali Bruselu funkčnosť všetkých procesov, ako aj konfliktu záujmov či riadneho rozhodovania o pridelených zdrojoch," priblížil Vlčan.

Forenzný audit PPA nie je podľa agroministra len o kauze Dobytkár. "Sú tam aj iné kauzy, ktoré majú byť podľa môjho názoru prešetrené. Chcem za minulosťou PPA a korupčným správaním jej predstaviteľov, ako aj iných predstaviteľov v agrorezorte dať bodku. Chcem, aby všetko bolo riadne vyšetrené spôsobom 'padni komu padni'. Keď po mne nič nezostane, iba to, že som (agro)rezort vyčistil (od korupcie), budem to považovať za splnenú misiu," povedal. Doplnil, že aj na základe výsledkov forenzného auditu bola viac ako tretina zamestnancov PPA vymenená. "Dôvodmi boli najmä zistené konflikty záujmov či nedodržiavanie vnútorných predpisov," poznamenal.

"Na základe forenzného auditu sme vybudovali novú štruktúru PPA. Do nej sme presunuli spisy, procesy a časť zamestnancov, ktorých sme si zaškolili a ktorí prešli personálnym auditom. Prakticky sme postavili v priebehu posledného trištvrte roka PPA nanovo. Dnes ju máme plne funkčnú. Verím, že v budúcnosti to vidiek pocíti," podčiarkol. Forenzný audit bol podľa Vlčanových slov vykonaný cielene na vzorke podozrivých prípadov. "Tá báza, z ktorej sa vyberali prípady, bola skoro jedna miliarda eur čerpaných eurofondov," poznamenal.

"Vzorka bola zacielená na zdroje vo výške okolo 50 miliónov eur. Až v 60 % tejto vzorky bolo vykázané podozrenie na korupčné správanie. Boli napríklad zistené fakturácie od sprostredkovateľov, zhodou okolností pred samotným rozhodnutím PPA o udelení dotácie. Percentuálne to na cent sedelo s výškou pridelenej dotácie. Ak niekto nemal krištáľovú guľu, tak išlo jasne o vopred dohodnutý postup," podčiarkol agrominister. V audite sa podľa neho zistilo prepojenie medzi viacerými dodávateľmi techniky v tzv. kombajnovej výzve. "Súčasťou auditu bolo aj zistenie prepojenia rôznych osôb, tak z ministerstva pôdohospodárstva, ako aj z PPA na bývalých zamestnancov ministerstva či bývalých zamestnancov platobnej agentúry, na rôznych predajcov techniky a rôznych sprostredkovateľov," dodal Vlčan.