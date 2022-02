MIMORIADNY ONLINE Ruská armáda vpadla na Ukrajinu, EÚ a Británia oznámili prijatie sankcií

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok v rozsiahlom prejave k národu oznámil uznanie nezávislosti separatistických oblastí - takzvanej Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky, ktoré majú dnes potvrdiť obe komory ruského parlamentu. Prezident zároveň už v pondelok večer nariadil armáde, aby v oboch separatistických regiónoch začala "mierovú misiu". Spojené štáty a Európska únia následne zareagovali vyhlásením, že za tento krok uvalia na Rusov sankcie. Všetko podstatné pre vás sledujeme v ONLINE prenose.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

10:38 Teherán dnes vyzval Moskvu a Kyjev na zdržanlivosť. Reagoval tak na rozhodnutie Ruska uznať nezávislosť povstaleckých republík na východe Ukrajiny a vyslať tam vojakov. Izrael presunul svoje veľvyslanectvo z Kyjeva do Ľvova a vyzval svojich občanov na opustenie Ukrajiny. Izraelská diplomacia dala najavo, že podporí americké sankcie proti Rusku, ale minister zahraničných vecí Jair Lapid tiež vyhlásil, že vzhľadom na veľké židovské komunity žijúce v Rusku a na Ukrajine, musí byť Izrael v reakcii na krízu opatrnejší.

10:33 Vstup ruských vojsk na územie separatistickej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky zvyšuje riziko vojenského konfliktu a znižuje nádej na diplomatické riešenie, uviedol dnes český prezident Miloš Zeman. Podrobnejšie zatiaľ súčasnú krízu na rusko-ukrajinskej hranici nekomentoval.

10:30 Parlamenty samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR), ležiacich na východe Ukrajiny, ratifikovali v utorok zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci s Ruskom. Oba parlamenty tieto dohody schválili jednohlasne, píše agentúra Interfax. Putin zároveň predložil ruskej Štátnej dume návrh zákona o ratifikácii zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskom a Doneckou a Luhanskou ľudovou republikou.

10:15 Poľský prezident Andrzej Duda uistil ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského o plnej podpore Poľska v súvislosti s ruskou "agresiou". TASR správu prevzala od agentúry PAP, ktorá o tom informovala v utorok. "Práve som ho hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Uistil som ho, že Ukrajina má plnú podporu (Poľska) v boji proti agresii Kremľa, aj o tom, že neporušiteľnosť hraníc vnímame ako jednu zo základných noriem medzinárodného práva," napísal Duda na sociálnej sieti Twitter.

10:08 Ruské rozhodnutie o uznaní nezávislosti ukrajinských separatistických regiónov Luhansk a Doneck a vyslanie vojakov na toto územie znamená „akt vojny“. V utorok to vyhlásil európsky komisár pre spravodlivosť Didier Reynders. Ako dodal, blok 27 štátov je pripravený uvaliť na Rusko sankcie. V rozhovore pre belgickú televíznu stanicu RTBF dodal, že pre uskutočnenie tohto kroku je potrebná jednomyseľná zhoda členských štátov Európskej únie (EÚ). Predpokladané opatrenia budú podľa neho prichádzať postupne v závislosti od ruských krokov.

10:03 Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzýva zainteresované strany, aby využili všetky dostupné možnosti na mierové vyriešenie konfliktu na Ukrajine. Silové riešenie totiž podľa strany nebude mať žiadneho víťaza, bude iba znamenať prehru pre každého účastníka tohto konfliktu, a to tak pre Rusko, USA, Európsku úniu (EÚ), ale predovšetkým pre samotnú Ukrajinu. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

9:58 Španielsko a Grécko sa pripojili k mnohým západným krajinám, ktoré odsúdili pondelkové rozhodnutie ruského prezidenta Vladimíra Putina uznať nezávislosť dvoch separatistických republík na východe Ukrajiny. Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová a grécke ministerstvo zahraničia tento krok dnes tiež označili za porušenie medzinárodného práva.

"Myslím, že stále musíme pokračovať v presadzovaní diplomatického riešenia. To, čo sa deje, je veľmi vážne. Uvidíme, aké budú rozhodnutia NATO a EÚ," uviedla dnes v španielskom rozhlase ministerka Roblesová. Zdôraznila, že nemožno tolerovať porušovanie medzinárodného práva, a povedala, že nasledujúce hodiny budú rozhodujúce.

Aj grécke ministerstvo zahraničia vo vyhlásení uviedlo, že uznanie nezávislosti separatistických republík na východe Ukrajiny považuje za porušenie medzinárodného práva. Podľa agentúry Reuters doplnilo, že svoje kroky bude koordinovať s partnermi v EÚ a Severoatlantickej alianci.

9:54 Ruská invázia na Ukrajinu sa už začala, takže Británia uvalí na Rusko sankcie. V rozhovore pre spravodajskú stanicu Sky New to v utorok uviedol britský minister zdravotníctva Sajid Javid. "Z toho, čo sme už dnes videli a zistili, je jasné, že Rusi a prezident (Vladimir) Putin sa rozhodli napadnúť suverenitu Ukrajiny a jej územnú celistvosť... vyslal tanky a jednotky," povedal Javid. "Takže si myslím, že z toho môžete vyvodiť záver, že invázia na Ukrajinu sa začala," uviedol Javid s tým, že Británia uvalí cielené sankcie na "jednotlivcov, spoločnosti a podniky s prepojením na ruský režim".

9:29 Väčšina členov Bezpečnostnej rady OSN na čele s USA odsúdila kroky Ruska, ktoré v pondelok oznámilo uznanie nezávislosti separatistických republík na východe Ukrajiny a vyslanie "mierovej misie" do Donbasu. Ruský veľvyslanec pri OSN uviedol, že ruské vojská majú v Donbase zabrániť ukrajinskému útoku. Čína vyzvala všetky strany na zdržanlivosť. Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval na mierové riešenie konfliktu.

9:28 Situácii na Ukrajine sa bude zrejme venovať aj Zahraničný výbor Národnej rady (NR) SR. Jeho mimoriadne zasadnutie plánuje v najbližších dňoch iniciovať poslanec Andrej Stančík (OĽANO). Chce na ňom predložiť uznesenie odsudzujúce "agresívne kroky Ruskej federácie a vyjadrujúce solidaritu s naším susedom - Ukrajinou". Šéf výboru Marián Kéry (Smer-SD) pre TASR skonštatoval, že ak o to požiada tretina členov, výbor zvolá.

"Kroky Vladimira Putina sú bezprecedentnou eskaláciou situácie, porušením minských dohovorov a útokom na suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. Zámienkou sú vyfabrikované informácie, ktoré už neraz v histórii slúžili ako ospravedlnenie vedenia vojny agresorom. Teraz je čas postaviť sa za hodnoty práva, mieru, slobody a demokracie. Kroky Kremľa sú popretím týchto hodnôt a vyžadujú si odozvu," skonštatoval v stanovisku Stančík, ktorý je členom zahraničného výboru.

Rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina uznať Doneckú a Luhanskú ľudovú republiku za nezávislé štáty je podľa Kéryho v rozpore s medzinárodným právom. Nemyslí si však, že treba zvolávať zahraničný výbor. Podstatné informácie sa podľa neho dozvedeli minulý týždeň, keď boli na výbore ukrajinský i ruský veľvyslanec. Na žiadosť tretiny členov výboru zasadnutie zvolá.

9:22 Čína je znepokojená "zhoršujúcou sa" situáciou na Ukrajine. Vyhlásil to v utorok čínsky minister zahraničných vecí Wang I, ktorý zároveň opätovne vyzval všetky zúčastnené strany na zdržanlivosť a vyriešenie svojich rozporov prostredníctvom dialógu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. "Situácia na Ukrajine sa zhoršuje. Čína opäť vyzýva všetky strany na zdržanlivosť," uviedol Wang I počas utorkového telefónneho rozhovoru s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. Podľa Wanga ostane Čína v kontakte so všetkými zúčastnenými stranami, uvádza sa vo vyhlásení čínskeho rezortu diplomacie.

9:21 Európska únia pracuje na návrhu sankcií proti Rusku po uznaní nezávislosti separatistických regiónov na východe Ukrajiny Moskvou. Vyhlásil to dnes šéf únijnej diplomacie Josep Borrell, podľa ktorého by zástupcovia krajín EÚ mohli o sankciách rozhodnúť už dnes popoludní. O možných postihoch budú už dopoludnia hovoriť veľvyslanci členských krajín."Naša odpoveď bude samozrejme vo forme sankcií, o ktorých rozsahu rozhodnú ministri (zahraničných vecí)... Som si istý, že to bude jednohlasné rozhodnutie potrebné pre tieto opatrenia," povedal Borrell.

8:47 Premiér Eduard Heger (OĽANO) zvolal na utorok mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady SR. Hlavnou témou bude situácia na Ukrajine. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

8:43 Maďarský premiér Viktor Orbán zvolal v utorok ráno v Budapešti mimoriadnu schôdzku vládneho kabinetu národnej bezpečnosti v súvislosti s vývojom rusko-ukrajinského konfliktu, informoval agentúru MTI hovorca premiéra Bertalan Havasi. "Cieľom schôdzky je prerokovať ukrajinskú krízu a prijať potrebné opatrenia," spresnil hovorca.

8:41 Japonský premiér Fumio Kišida v utorok kritizoval Rusko za porušenie suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny. Uviedol, že jeho krajina bude s medzinárodným spoločenstvom diskutovať o možných "prísnych krokoch" vrátane sankcií. Informovala o tom agentúra AP. Tento krok je "neprijateľný a porušením medzinárodného práva", povedal Kišida. Japonsko je podľa neho pripravené na ráznu odpoveď, ktorá by mohla zahŕňať sankcie, píše agentúra Reuters.

8:20 Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v pondelok večer telefonicky spojil s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, ktorému v súvislosti s vývojom rusko-ukrajinského konfliktu dal jednoznačne najavo, že Maďarsko zdieľa spoločný postoj Európskej únie. Agentúru MTI o tom informoval Orbánov hovorca Bertalan Havasi.