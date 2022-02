Petra Vlhová poslala emotívny odkaz na Slovensko: Neviem sa pretvarovať! S týmto sa na olympiáde nikdy nestretal

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) si pred štartom pondelňajšieho obrovského slalomu na ZOH v Pekingu vyskúšala pretekovú trať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Spokojná je so snehom a pre úspech je odhodlaná urobiť všetko, čo je v jej silách. Fanúšikom, ktorí si na jej jazdu musia privstať, poslala odkaz.

V nedeľu doobeda si Vlhová vyskúšala zjazdovku v Čínskom národnom centre zjazdového lyžovania v Jen-čchingu. "Trať je naozaj veľmi dobrá. Dala som si dve jazdy, mám veľmi dobré pocity. Pretekový kopec je veľmi dobrý, na tréningovom svahu je sneh veľmi tupý a agresívny. Je preto ťažké nájsť správne nastavenie. Ale na pretekovej trati je veľmi dobrý. Ale myslím si, že sme našli dobré nastavenie aj so servismanmi," uviedla slovenská lyžiarka.

Po ceste na kopec, na ktorý sa dá dostať buď autobusom cez horské serpentíny, alebo aj lanovkou, je nevšedný pohľad. Kopce okolo sú zaliate slnkom, na bielo sa týčia iba zjazdovky.

"Je to také čudné, že nikde inde nie je sneh, len na zjazdovke, ale neriešim to. Je to tu úplne inakšie ako inde. Je to celkovo úplne iná olympiáda, opatrenia sú prísne a nie je to také uvoľnené. Ale to je možno lepšie pre nás športovcov, že sa môžeme naplno sústrediť. Snažím sa urobiť maximum pre môj výkon. Uvidíme, ako to dopadne," dodala Vlhová.

Na tvári slovenskej olympioničky je vidieť, že je v lepšej psychickej pohode ako v minulých sezónach. Vlhová to potvrdila v tejto sezóne už niekoľkokrát a zdupľovala to aj pred prvý štartom na hrách v Pekingu: "Neviem sa pretvarovať, takže áno, som v pohode a ľudia to vidia. Budem sa snažiť podať svoje maximum. Všetko sme urobili tak, ako sme mali. Už sa len dobre vyspať."

Prvé kolo "obráku" je na programe o 3.15 SEČ, druhé o 6.45. Slovenskí fanúšikovia si teda musia privstať, Vlhová im odkazuje: "Ja vám prajem, aby ste si to užili. Bude to ťažké vstávať, ale myslím, že to vydržíte a obetujete. Dúfam, že vám vyčarím úsmev."

Spolu s Vlhovou sa postaví na štart aj Rebeka Jančová, ktorá pod piatimi kruhmi absolvuje premiéru. "Zjazdovka sa mi veľmi páči, aj povrch. Je to taký príjemný tvrdý sneh, uvidíme, ako to postavia. Je to dosť široké, myslím, že sa budú dať robiť rôzne variácie. Dá sa to postaviť ťažšie aj ľahšie. Sú tam vlnky, na niektoré nevidno. Ak to postavia cez takú ostrejšiu vlnku, tak nebude vidno, keď cez menšiu časť vlnky, tak bude vidieť," povedala Jančová.

Mladá 18-ročná lyžiarka sa na pondelkový prvý olympijský štart teší, má pred ním jasný cieľ: "Chcem ísť svoju vyrovnanú jazdu od hora až dolu, aby som nerobila zbytočné chyby. Chcem dať do toho pretekový švih a agresivitu."