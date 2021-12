Ján Ďurica oslávil okrúhle narodeniny: Najkrajší darček mi dala dcéra Nina!

Vedel to roztočiť na trávniku, ale aj mimo neho. Tentoraz však musel bývalý futbalový reprezentant Ján Ďurica na bujaré oslavy svojej štyridsiatky (10. 12. - pozn.red.) pre pandemické opatrenia zabudnúť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Okrúhle jubileum tak oslavoval iba v rodinnom kruhu, pričom sa na decentnej zábave zúčastnila aj jeho dcéra Nina (6), ktorá mu k výročiu darovala krásny obrázok s venovaním. A práve z tohto darčeka mal bývalý výborný stopér najväčšiu radosť.

Ďurica bol počas aktívnej kariéry známy tým, že po zápasoch predspievaval v šatni víťazné chorály a nikdy nepokazil žiadnu zábavu. Tešil sa, že si naplno užije aj oslavy štyridsiatky, ale pandemické opatrenia boli proti.

„Oslavy prebehli v rodinnom kruhu, keď sa ich zúčastnili moja priateľka Diana, rodičia, brat Paľo s priateľkou a, samozrejme, moja dcérka. Tá spoločne s Diankou pre mňa vytvorili krásny obraz s venovaním, ktorý mi urobil najväčšiu radosť,“ prezradil pre Nový Čas Ďurica.

Okrem najbližších nezabudli na jeho jubileum ani bývalé kluby a niekdajší spoluhráči, od ktorých dostal mnoho gratulačných správ. „Spomenuli si namňa v Rusku, v Turecku aj v ostatných mužstvách, kde som hrával, a gratulovavali mi aj bývalí spolubojovníci z reprezentácie, či už Maťo Škrtel, alebo Juro Kucka. Aj to ma, samozrejme, potešilo,“ pokračoval oslávenec.

Nebol by to však on, keby predsa len niečo neplánoval. „Keď sa opäť otvoria reštaurácie, určite niečo vymyslím,“ dodal s úsmevom.