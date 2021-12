Slovan stratil body v šlágri jesene: Náskok pred Trnavou sa znížil

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v šlágri 18. kola Fortuna ligy s DAC Dunajská Streda 0:0.

Náskok "belasých" na čele tabuľky sa po zisku bodu znížil na šesť bodov pred druhým Spartakom Trnava.

18. kolo FL:

ŠK Slovan Bratislava - DAC Dunajská Streda 0:0

Slovanu patrili úvodné sekundy duelu. Jedlička musel po 74 sekundách zasahovať pred dobiedzajúcim Mrázom a neskôr musel reagovať aj na center, ktorý mieril na Čavriča. V 7. minúte sa dopredu dostali aj hostia a vznikli z toho dve gólové šance. Najskôr vychytal Chovan Schäfera, lopta sa následne dostal ak Baličovi, ktorý v ešte lepšej pozícii vystrelil slabo a presne do miesta, kde stál Chovan.

V zostávajúcich minútach sa hralo medzi šestnástkami, do konca polčasu zaujali už len dve situácie. V 39. minúte Chovan vybehol mimo pokutového územia, v snahe odkopnúť loptu do bezpečia trafil práve Ciganiksa, ale Abena poslal loptu do bezpečia. Prvú časť hry ukončila nepresná hlavička Kašiu po centri De Marca.

V druhom polčase sa hralo podobne ako v prvom, šancí bolo málo. V 60. minúte však mohol rozhodnúť Henty, keď sa po skvelom vysunutí od Agba dostal až pred Jedličku, snažil sa ho obstreliť, ale brankár DAC jeho pokus vytesnil na roh. Hostia odpovedali strelou Baliča spoza šestnástky, ale chorvátsky legionár vystrelil opäť slabo.

Tréner domácich Weiss potom prestriedal, ale želaný efekt to neprinieslo, hostia naopak na pár minút prebrali taktovku. V úplnom závere vypálil spoza šestnástky Agbo, ale Jedlička jeho pokus vynikajúco zlikvidoval.