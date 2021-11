Senzácia! Srbsko zdolalo Portugalsko a postupuje priamo do Kataru, Španieli rozhodli proti Švédom

Futbalisti Španielska a Srbska postúpili na MS 2022 do Kataru. Srbsko vyhralo A-skupinu o tri body pred Portugalskom, ktoré v Lisabone zdolalo 2:1 vďaka gólu Aleksandara Mitroviča (27) z 90. minúty.

Španieli v domácom prostredí v Seville zvíťazili 1:0 nad Švédmi v B-skupine.

V nedeľu si postup na finálový turnaj vybojovalo aj Chorvátsko, ktoré v "slovenskej" H-skupine v Splite zdolalo Rusko 1:0. Účasť na MS má okrem nich a domáceho organizátora už istú aj Nemecko, Dánsko, Belgicko, Francúzsko a Brazília.

V Lisabone išli domáci do vedenia už v 2. minúte, po chybe srbského obrancu prudkou strelou otvoril skóre Renato Sanches. V 33. minúte vyrovnal Dušan Tadič, ktorého strelu z hranice šestnástky neudržal domáci brankár Rui Patricio a lopta prešla za bránkovú čiaru. Srbi boli domácim viac ako dôstojným súperom a potvrdili to v 90. minúte. Hlavou o ich priamom postupe rozhodol striedajúci Mitrovič, Portugalsko pôjde do jarnej baráže.

Španieli si to v Seville rozdali o priamy postup so Švédmi, pričom im stačila i remíza. V prvom polčase mali síce územnú prevahu, ale bez šancí. Švédi, ktorí začali so Zlatanom Ibrahimovičom na lavičke náhradníkov mali dve, no Emil Forsberg ich nevyužil. Pri odchode do kabín domáce publikum svojich vypískalo. Veľmi ich to neprebralo, výber Tre kronor mal ďalšie príležitosti, ale Forsberg svoju tretiu šancu nevyužil, podobne ako pred ním Alexander Isak. V 73. minúte prišiel na ihrisko "Ibra", ale ani on sa nepresadil a tak v 88. minúte rozhodol o osude duelu a postupe "La Furia Roja" Alvaro Morata. Ten dorazil perfektnú strelu Olma z diaľky.

Futbalisti Nemecka potvrdili postup na MS 2022 v Katare v nedeľu triumfom 4:1 v Arménsku. V kvalifikačnej J-skupine získali deviaty triumf z desiatich duelov a suverénne ju vyhrali pred druhým Severným Macedónskom. To si vybojovalo postup do marcovej baráže po domácom triumfe nad Islandom 3:1. Tretiemu Rumunsku nestačila na druhé miesto v tabuľke výhra 2:0 na pôde Lichtenštajnska. Za Severnými Macedóncami zaostali o jeden bod.

Nemci v Jerevane nastúpili nie v najsilnejšom zložení, no už po polčase viedli 2:0 po góloch Kaia Havertza a Ilkaya Gündogana, ktorý v nadstavenom čase premenil penaltu. Na začiatku druhého polčasu dal Gündogan na 3:0. Hoci domáci z pokutového kopu znížili, po ďalšej chybe v obrane ich potrestal Jonas Hofmann.

Severní Macedónci zdolali Island aj vďaka dvom gólom Elifa Elmasa z Neapola a môžu sa tešiť na novembrový žreb play off. V Skopje v základnej zostave domácich nechýbali hráči zo slovenskej Fortuna ligy Tihomir Kostadinov (Ružomberok) a Milan Ristovski (Trnava).

Kvalifikácia MS 2022

A-skupina:

Portugalsko - Srbsko 1:2 (1:1)

Góly: 2. Sanches - 33. Tadič, 89. Mitrovič

Luxembursko - Írsko 0:3 (0:0)

Góly: 67. Duffy, 75. Ogbene, 88. Robinson

Tabuľka:

1. Srbsko 8 6 2 0 18:9 20 - postup na MS

2. Portugalsko 8 5 2 1 17:6 17 - postup do play off

3. Írsko 8 2 3 3 11:8 9

4. Luxembursko 8 3 0 5 8:18 9

5. Azerbajdžan 8 0 1 7 5:18 1

B-skupina:

Španielsko - Švédsko 1:0 (0:0)

Gól: 88. Morata

Grécko - Kosovo 1:1 (1:0)

Góly: 44. Masouras - 76. Rrahmani

Tabuľka:

1. Španielsko 8 6 1 1 16:5 19 - postup na MS

2. Švédsko 8 5 0 3 12:6 15 - postup do play off

3. Grécko 8 2 4 2 8:8 10

4. Gruzínsko 8 2 1 5 6:13 7

5. Kosovo 8 1 2 5 5:15 5

J-skupina:

Severné Macedónsko - Island 3:1 (1:0)

Góly: 65. a 87. Elmas, 7. Alioski - 54. Thorsteinsson, ČK: 79. Johannesson (Island) po 2. ŽK

Lichtenštajnsko - Rumunsko 0:2 (0:1)

Góly: 8. Man, 89. Bancu

Arménsko - Nemecko 1:4 (0:2)

Góly: 54. Mchitarjan (z 11 m) - 45.+4 a 50. Gündogan (prvý z 11 m), 15. Havertz, 64. Hofmann



Tabuľka:

1. Nemecko 10 9 0 1 36:4 27 - postup na MS

2. S. Macedónsko 10 5 3 2 23:11 18 - postup do play off

3. Rumunsko 10 5 2 3 13:8 17

4. Arménsko 10 3 3 4 9:20 12

5. Island 10 2 3 5 12:18 9

6. Lichtenštajnsko 10 0 1 9 2:34 1