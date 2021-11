Nečakaná zápletka po piatkovej kvalifikácii F1: Vstúpia komisári FIA do súboja o titul?

Piatková kvalifikácia na sobotňajší šprint priniesla mierne prekvapenie, keď najrýchlejšie kolo predviedol sedemnásobný majster sveta a takmer o pol sekundy za sebou nechal na tomto okruhu favorizovaného mladého Holanďana.

Takýto markantný rozdiel sa samotnému Verstappenovi nepozdával, preto sa po odstavení monopostov rozhodol porovnať zadné krídlo na svojom a Lewisovom aute. Táto manipulácia môže mať nepríjemnú dohru aj pre neho a bude sa musieť spovedať pred komisármi.

Max is much more than a driver, he is always in total control of the situation. He single-handedly discovered Hamilton's trap.



A star is born @maxverstappen 🥇



pic.twitter.com/rnYDzFbVSs