Nečakané priznanie českého volejbalistu Perušiča: Lekár nám radil, ako oklamať testy

Český plážový volejbalista Ondřej Perušič pre web Bez fráz skritizoval lekárske zabezpečenie na olympijských hrách v Tokiu zo strany Českého olympijského výboru (ČOV).

Hlavný lekár výpravy vraj blízkym kontaktom nakazeného lekára Vlastimila Voráčka radil, ako by mohli oklamať testy na koronavírus. Reakciu ČOV a šéflekára Jiřího Neumanna ČTK zisťuje.

Perušič bol deň po prílete prvým pozitívne testovaným českým športovcom a s Davidom Schweinerom kvôli tomu prišli o prvý zápas v skupine. Z tej nakoniec nepostúpili a odišli z hier sklamaní. K vtedajším udalostiam sa Perušič vrátil s trojmesačným odstupom. "Nechcel som sa sťažovať a robiť kauzu počas nášho pobytu v Japonsku, pretože som veril v spätnú väzbu. Neprišla žiadna. Nepozerá sa mi ľahko na to, že sa do budúcich hier vôbec nič nezmení," vysvetľoval. Lekárske zabezpečenie českej výpravy podľa neho bolo nedostatočné. "Na olympiáde platili jasne dané pravidlá a je jedno, čo si o nich kto myslí. Náš lekársky tím si z nich nič nerobil. Na rúška cez nos neveril a celý prístup k pandémii bol dosť skeptický. Minimálne tak jeho vedenie vystupovalo," napísal Perušič, člen aktuálne druhého beachvolejbalového páru svetového rebríčka.

Nepáčilo sa mu správanie šéflekára Neumanna. "Hlavný lekár výpravy Jiří Neumann so všetkou vážnosťou ponúkal blízkym kontaktom nakazených, že im vystrieka čímsi nos, dá akési kloktadlo a výsledok testu na covid následne vyjde falošne negatívne," tvrdí Perušič. Doktor mu poslal liek izoprinozín. "Chvíľu sa nepodložene verilo, že by mohol predchádzať nákaze covidom-19 či zlepšovať imunitu u chorých. Nikdy sa to nepotvrdilo a je to navyše liek s celým radom vedľajších účinkov. Nemal by sa podávať bez predchádzajúcich konzultácií. Žiadne neprebehli," komentoval to český reprezentant.

Jeho kritika nepadá na celý ČOV. "Veľa jeho pracovníkov nám nesmierne pomohlo a naozaj sa snažili nám všetko urobiť jednoduchšie. Avšak niektoré veci správne nie sú a nepáčia sa mi," podotkol. Koronavírusovú situáciu mal podľa neho ČOV zohľadniť pri výbere členov výpravy. "Ak je svetová epidémia, bolo by fajn mať so sebou namiesto jedného ortopéda napríklad epidemiológa. Českú špičku v odbore, tak ako ju na hry posielame vo všetkých súťažných disciplínach." Uvoľnenie z izolácie, aby mohli hrať aspoň od druhého zápasu v skupine, si vraj vyjednal s japonským lekárom prakticky sám. Nepáčilo sa mu, že tým bol pre českých lekárov okamžite zdravý. "Nikto mi nenatočil aspoň EKG, nikto ma nechcel aspoň základne prehliadnuť. Nikto nevylúčil, že choroba nezanechala nebezpečné následky. Sú to pre niekoho možno drobnosti, ale pre mňa tvoria obraz podcenenia celej situácie," opisoval.

Priznal, že počas letu špeciálom do Tokia si aj on zložil na chvíľu rúško. "To keď som sa zastavil v zadnej časti lietadla a zahral si tam so skupinkou ľudí krajina-mesto. Toto som novinárom hneď priznal. Prišlo mi to správne. O to viac ma mrzeli reakcie ostatných. Nikto ďalšiu zodpovednosť za svoje správanie neprijal. Ani doktor Voráček, ani Český olympijský výbor," spomínal. Nepáči sa mu spôsob, akým sa Voráček a ďalší aktéri ku kauze postavili. "Pán Voráček dookola bude opakovať, že nie je isté, že on bol pacientom 0. V tom má pravdu. Isté to nie je. Zároveň je ale aj pravda, že mal nakazených príbuzných v Česku a hneď po prílete do Tokia bol jediným pozitívnym. To kvôli nemu išla časť výpravy do karantény rovno. Neospravedlnil sa ani za to. Myslel som si, že prizná svoju chybu a rovnako k tomu pristúpia aj ostatní. Lekári, Český olympijský výbor. Potom by sme sa z toho mohli poučiť," dodal Perušič. Agentúra Sportfin, ktorá elitný mužský beachvolejbalový pár zastupuje, po olympijských hrách uviedla, že bude žiadať od ČOV odškodné. Kompenzáciu chcel požadovať aj volejbalový zväz. ČOV rokuje so všetkými športovcami, ktorí v Tokiu doplatili na pozitívne testy na koronavírus, a ich zastupujúcimi agentúrami a zväzmi. Beachvolejbalisti ani ich zväz a agentúra aktuálny stav minulý týždeň na tlačovej konferencii nechceli komentovať s vysvetlením, že nie je nič nové.