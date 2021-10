Rodiny s deťmi čoskoro dostanú jednorazovo vyššie prídavky: Pozor, týchto sa to netýka!

Rodiny s deťmi do 18 rokov v najbližších dňoch dostanú jednorazové pandemické prídavky na dieťa vo výške 100 eur.

Avšak s výnimkou tých, ktoré sú z rodín v hmotnej núdzi, tým už totiž štát vyplatil prídavky vo výške 333 eur. Informovala o tom hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská. Ide o druhé kolo pomoci rodinám, ktoré mali pre opatrenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu zvýšené výdavky. Po príspevku 333 eur, ktorý ešte v auguste dostalo viac než 7000 rodín v hmotnej núdzi, teraz ide o príspevok 100 eur pre ďalšie rodiny s nezaopatrenými deťmi do 18 rokov. "Pomôžeme tak približne 944.000 deťom do 18 rokov," vyčíslil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Rezort spresnil, že pandemický prídavok na dieťa sa skladá z dvoch častí. Ide o bežnú mesačnú výšku 25,50 eura a o mimoriadne zvýšenie 74,50 eura. "Túto dávku dostanú všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktoré majú nárok na prídavok na dieťa, resp. mali naň nárok v období od marca 2021 do augusta 2021 okrem tých nezaopatrených detí, na ktoré vznikol nárok na jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi v sume 333 eur," pripomenula hovorkyňa. Toto jednorazové zvýšenie dostanú aj rodiny, ktoré poberali prídavok na dieťa, avšak ich nezaopatrené dieťa, ktoré by v septembri 2021 bolo mladšie ako 18 rokov, zomrelo v čase od marca 2020 do septembra 2021.

Jednorazový príspevok budú vyplácať úrady práce od polovice tohto týždňa. "Rodičia, ktorým sa prídavok na dieťa poukazuje na účet v banke, dostanú 100-eurový pandemický prídavok na dieťa na účet od 13. októbra 2021. Tým, ktorým vypláca prídavok na dieťa Slovenská pošta, bude vyplatený od 18. do 27. októbra 2021," priblížila hovorkyňa.

Rezort poznamenal, že niektorým študentom môže byť vyplatený jednorazový príspevok v neskoršom výplatnom termíne, ak ešte nenatiekli do zberu údajov informácie o štúdiu v súčasnom školskom roku, prípadne ak rodič nedoložil potvrdenie. Na pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi pôjde z rezortu práce celkovo 70 478 430 eur.