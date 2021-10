Zlé správy pre Počiatka: Na luxusnú vilu exministra v Cannes si posvieti francúzska prokuratúra!

Juraj Šeliga a predseda hnutia OĽANO Igor Matovič ohlásili spoločnú tlačovku na tému Vila v Cannes - pokračovanie.

„Po voľbách sme čakali, že slovenská prokuratúra začne konať ex offo, no nemáme informácie, že by slovenské orgány konali,“ vyhlásil Šeliga. Spolu so svojim tímom teda zozbierali informácie z verejne dostupných zdrojov a začali konať. Spracovali podanie, preložili ho do francúzštiny a poslali ho na prokuratúru do Cannes. Francúzske orgány začali preverovať pôvod majetku bývalého ministra Jána Počiatka, či nebol spáchaný trestný čin. Teda či na kúpu vily v Cannes nepoužil prepraté peniaze, alebo či neobišiel zákony tým, že si vilu kúpil cez pôžičku Vzhľadom na citlivosť prípadu však prokuratúra nebude poskytovať bližšie informácie.

Nie je možné, že niekto na Slovensku nelegálne zarobí peniaze alebo ho ukradne a v zahraničí si kúpi vilu alebo jachtu, dodal Šeliga.

Minister financií označila Jána Počiatka ,,ako symbol skorumpovanej garnitúry, ktorá tu vládla“. Priznal, že rokuje v koalícii ohľadom sprísnenia majetkových priznaní na Slovensku.

Správu aktualizujeme!