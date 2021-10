Richard Lásik si odkrútil debut v drese Pohronia: Výprask po návrate domov!

Život ho vyfackal! Nemá ešte ani tridsiatku a už si toho preskákal naozaj dosť. V súkromí i vo futbale.

Stredopoliar Richard Lásik (29) sa minulý týždeň nečakane vrátil po piatich rokoch na našu prvoligovú scénu. S tabuľkovo posledným Pohroním sa dohodol na spolupráci do konca roka a v nedeľu si odkrútil premiéru proti Slovanu (1:5).

Futbalovo vyrastal práve na Tehelnom poli, odkiaľ zamieril podobne ako pred ním Marek Hamšík do talianskej Brescie. Na dva roky sa potom vrátil do kádra belasých, aby si to z neho nasmeroval opäť na Apeninský polostrov. Od mája nehral, takže teraz naháňa kondíciu. Proti Slovanu vydržal hodinu.

„Na celý zápas ešte nemám,“ priznal. „Tešil som sa na zápas. I na stretnutie s ľuďmi, s ktorými sa poznám z minulosti – kustóda, maséra či Pauscheka s De Kampsom. Na novom štadióne som hral prvý raz. Keď som zo Slovana odchádzal, boli naším domovom Pasienky,“ pokračoval. Na ihrisku ukázal potenciál. Skúsenosti a prehľad rozhodne nemusí trénovať.

Proti lídrovi ligy mal niekoľko vydarených ťahov. „Cítim sa čoraz lepšie. Čakal som ťažký zápas, ale nie takú vysokú prehru. Niektoré inkasované góly boli zbytočné, padli po našich laxných chybách,“ vravel Lásik, ktorý má so speváčkou Tinou syna Lea (8) a so súčasnou partnerkou Beátou dcéru Natáliu (6).

V Taliansku si prešiel peklom. V Avelline utrpel zlomeninu píšťaly a ihlice pravej nohy. Keďže lekári zákrok sfušovali, musel podstúpiť až osem operácií. Takmer dva roky nekopol do lopty. Nakoniec zistili, že má jednu nohu kratšiu. Preto hráva so špeciálnou vložkou v kopačke. Vrátil sa domov, lebo chcel byť pri rodine. Záujem mala Karviná i Dunajská Streda. „Všetko padlo. Pohronie ma prekvapilo prístupom,“ dodal.