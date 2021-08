Heger potvrdil vyslanie slovenského špeciálu do Afganistanu: O prevoz požiadalo niekoľko občanov

O prevoz z Afganistanu v uplynulých hodinách požiadalo pár občanov SR.

Vyhlásil to slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že vláda SR intenzívne komunikuje s partnermi a je zapojená do procesov prevozu občanov Afganistanu a aj občanov Európskej únie do bezpečia.

"V rámci týchto misií sme poskytli vojenský špeciál a v týchto hodinách sa rokuje o jeho nasadení, ale aj ďalšej techniky, v rámci partnerov NATO," spresnil Heger. Vládny kabinet SR sa podľa premiérových slov rozhodol poskytnúť azyl desiatim občanom Afganistanu, ktorí za posledné roky veľmi intenzívne spolupracovali s členskými štátmi EÚ.

Bezpečnostnú situáciu v Afganistane, obzvlášť v Kábule a na tunajšom letisku, označil predseda vlády za mimoriadne vážnu. Deklaruje však, že situáciu podrobne monitorujú a vláda je pripravená flexibilne reagovať.

Rezort slovenskej diplomacie ešte koncom minulého týždňa informoval, že na území Afganistanu eviduje troch slovenských občanov. "V jednom prípade ide o osobu pracujúcu pre humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc, ktorej sme už uplynulý týždeň odporučili okamžitý odchod z krajiny, a v ďalšom prípade ide o dve občianky, ktoré sa už dávnejšie do Afganistanu vydali a o pomoc nežiadali," povedal hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Tomaga.

Militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu (15. 8.) bez boja obsadilo kľúčové mesto Džalalabad a vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní z krajiny utiekol. Mnoho západných štátov v Kábule uzavrelo svoje ambasády a evakuuje odtiaľ svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.