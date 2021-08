Bývalý takáčovec vypovedal na procese s Kováčikom: Tvrdí, že na krivú výpoveď ho naviedol tento muž

V procese s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom vo štvrtok na Špecializovaný trestný súd prišiel vypovedať bývalý člen skupiny takáčovcov Csaba Dömötör.

Toho len minulý týždeň Okresný súd Bratislava III (OS BA III) odsúdil na podmienečný trest pre trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy. Na otázku obhajcov Dušana Kováčika, aký bol dôvod tohto odsúdenia povedal, že ho obvinený Peter Petrov prezývaný Tiger naviedol, aby vypovedal na Národnej kriminálnej agentúre za účelom prepustenia jeho kamaráta Mateja Zemana z väzby.

Konkrétne Dömötör na polícii povedal, že spolu s Matejom Z. viezli úplatok 100 000 eur na stretnutie s bývalým príslušníkom Slovenskej informačnej služby Františkom Böhmom a bývalým šéfom daňových kriminalistov Ľudovítom Makóom. Podľa rozsudku OS BA III sa na základe tejto výpovede Makó aj Böhm neskôr dostali do väzby. „Stále trval na tom, že musím myslieť na to, že mám malé dieťa, aby ma nezavreli," povedal Dömötör o Petrovi Petrovovi. Pokiaľ ide o Dušana Kováčika, Dömötör uviedol, že ho nepozná a tiež nevie nič o tom, že by mal prijať 50 000 eur.

Rovnako ako Dömötöra pre krivú výpoveď alebo marenie spravodlivosti obvinili aj Petra Petrova a Mateja Zemana. Polícii sa ich však nepodarilo zadržať a momentálne je na nich vyhlásené pátranie. Matej Zeman pritom už vypovedal v procese s Dušanom Kováčikom a dnes bol predvolaný opätovne. Podľa sudkyne však súdu zaslal ospravedlnenie.

Súd by sa zároveň dnes alebo v piatok 13. augusta mal zaoberať opätovnou žiadosťou Dušana Kováčika o prepustenie z väzby. Kováčik je obžalovaný z toho, že bol činný pre zločineckú skupinu takáčovcov a tiež z toho, že prijal úplatok 50 000 eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry nepodá sťažnosť proti prepusteniu údajného šéfa takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby. Takisto podľa obžaloby v dvoch prípadoch neoprávnene poskytol informácie o trestných konaniach bývalému šéfovi Kriminálneho úradu Finančnej správy SR Ľudovítovi Makóovi. Bývalý špeciálny prokurátor však trvá na svojej nevine. Stíhaný je väzobne.