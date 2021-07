Ambulantní poskytovatelia hodnotia prvých 100 dní Lengvarského: Slová chvály, no jedno ich mrzí

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) víta, že sa na čelo rezortu zdravotníctva postavil rozhodný líder.

Pre TASR to v hodnotení prvých 100 dní ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) povedala výkonná riaditeľka zväzu Naďa Trenčanská Bedušová.

Ako uviedla, v zväze pozitívne vnímajú aj snahu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR o zapojenie odborníkov z radov zdravotníkov do prípravy reforiem a legislatívnych zmien. Tvrdí, že ZAP na túto skutočnosť pružne reagoval a nominoval zástupcov do pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú očkovaním v ambulanciách, pripravujú reformu primárnej zdravotnej starostlivosti, optimalizáciu siete nemocníc či zavedenie elektronickej práceneschopnosti.

"Ponúknutú príležitosť vítame, pretože týmto spôsobom máme možnosť aktívne prispieť svojimi návrhmi a podieľať sa na nastavení jednotlivých zmien a procesov tak, aby boli efektívne a okamžite aplikovateľné v praxi bez zbytočných dodatočných úprav," uviedol.

Zväz však mrzí, že počas prvých 100 dní vo svojej funkcii si šéf rezortu nenašiel čas na to, aby sa stretol s ich zástupcami, hoci ho o to žiadali. "Ak minister zdravotníctva neprejavil záujem o stretnutie a spoluprácu so zástupcami približne 2000 ambulancií stojacich v prvej línii starostlivosti o pacienta a tvoriacich základný pilier zdravotného systému, veríme, že sa tak udialo z dôvodu zaneprázdnenosti pre boj s pandémiou," doplnila výkonná riaditeľka.

Poukázala na to, že len cez spoločný dialóg zástupcov zdravotníckych združení s kompetentnými na čele s ministrom zdravotníctva, ktorí budú načúvať názorom a radám odborníkov, môžu dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je predovšetkým spokojný pacient, zdravotník a kvalitná dostupná zdravotná starostlivosť hodná 21. storočia.

ZAP zároveň deklaroval, že podporí zmysluplné a kvalifikované rozhodnutia ministra pripravené v súčinnosti so všetkými dotknutými stranami. "Je však nevyhnutné, aby nepodľahol politickým a populistickým názorom a rezort viedol predovšetkým v záujme dosiahnutia systematických a odborných riešení, z ktorých bude profitovať pacient," doplnila Trenčanská Bedušová za zväz s dôvetkom, že najcennejšie, čo je aktuálne systéme zdravotnej starostlivosti, sú slovenskí zdravotníci.

Preto práve ich stabilizácia zdravotníckeho personálu musí byť podľa ZAP jednou z hlavných priorít ministrovej misie.