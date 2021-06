Ako budeme cestovať cez leto? Čaká nás prísnejší režim na hraniciach, zvýhodnia očkovaných

Po pár dňoch znovu zasadal Ústredný krízový štáb, ktorý debatoval o tom, ako bude vyzerať cestovanie do zahraničia počas leta. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51) informoval, že cestovanie sa zatiaľ nebude obmedzovať, ale rátajú s tým, že bezproblémovou vstupenkou na Slovensko bude o istý čas očkovanie.

Lengvarský oznámil, že sa zhodli na tom, že očkovaní ľudia budú mať výhody. Zatiaľ zostáva v platnosti cestovateľská mapa, ktorá rozčleňuje krajiny do zelených, červených a čiernych štátov a podľa toho sa musia dovolenkári zariadiť. Po novom by to chceli zúžiť len na zelené krajiny a čierne.

„Cestovanie sa zatiaľ nebude obmedzovať, ale vstupenkou od istej doby, ktorá nebude veľmi dlhá, bude očkovanie,“ povedal Lengvarský. Pre neočkovaných aj očkovaných bude povinná registrácia v tzv. e-hranici. Neočkovaní zároveň budú musieť ísť na PCR test na 5. alebo 8. deň podľa nariadenia ÚVZ SR.

„Všetkých občanov by som poprosil, aby sa čím skôr dali zaočkovať, aby sa počas letných prázdnin bez problémov mohli vrátiť domov,“ vysvetľuje Lengvarský. Očkovaní prichádzajúci zo zelených krajín budú môcť podľa neho normálne fungovať bez potreby karantény. Ostatní sa budú musieť riadiť pokynmi aplikácie e-hranica.

„Bude povinná registrácia v e-hranici. Bude sa to kontrolovať 24/7 na hraničných vstupoch. Buď ľudia budú mať greenpas s očkovaním, alebo bude povinná registrácia v e-hranici, ktoré budú kontrolované,“ dodal Lengvarský. Vyplnenie údajov v e-hranici pri príchode na Slovensko bude povinné aj pre očkovaných, ale nebudú sa na nich vzťahovať podmienky testovania a karantény minimálne pri príchode zo zelených krajín.

„E-hranica bude striktne vyžadovaná, nepustia vás na Slovensko bez toho, aby ste boli zaregistrovaní a neočkovaní následne objednaní na PCR test. Pri našom spôsobe myslenia je úplne jedno, v ktorej krajine boli. Buď sú očkovaní a musia byť zaregistrovaní, aby sme o nich vedeli, a tým pre nich e-hranica padá, ale musia tam byť zaregistrovaní. Tí, ktorí nie sú očkovaní, musia mať v aplikácii potvrdenie, že sú zaregistrovaní na pridelenie termínu na PCR test,“ konštatoval Lengvarský.

Aj zo zelených krajín by tak neočkovaní mali ísť na PCR testy. Tí, ktorí prekonali covid, nebudú mať výhody ako doteraz. Úrad verejného zdravotníctva pripravuje aj vyhlášku, ktorá upraví vstup na Slovensko a čím všetkým sa pri vstupe budú musieť ľudia preukázať. Lekár Vladimír Krčméry upozorňuje, že obmedzenia sa robia pre delta variant koronavírusu. „Obe dávky vakcíny nás chránia na 85 %,“ dodal.

Ako to môže fungovať (zvažované možnosti)

Očkovaní ľudia dvoma dávkami

pri príchode na Slovensko sa zaregistrujú do e-hranice

karanténa nebude povinná minimálne pri návrate zo zelených krajín

pri návrate z čiernych krajín sa zvažuje zavedenie PCR testu



Neočkovaní