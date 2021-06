Belgický futbalista Kevin De Bruyne prezradil, že stále pociťuje následky zranenia z finálového zápasu Ligy majstrov.

Necíti takmer nič na ľavej strane tváre. Hráč Manchestru City sa na kontinentálnom šampionáte predstavil prvýkrát až v druhom polčase zápasu proti Dánsku a gólom prispel k obratu na 2:1.

"Na ľavej strane takmer nič necítim. Už som si na to zvykol za posledných pár týždňov, ale je to trochu nepríjemné. Stále sa obávam ísť do súbojov a na tréningu nehlavičkujem. Som rád, že nemusím nosiť masku, vadilo by mi to," povedal podľa AP De Bruyne.