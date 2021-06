Horskí záchranári varujú turistov: V Tatrách panujú zimné podmienky, bez tohto na túru nikdy nechoďte!

Horskí záchranári žiadajú všetkých turistov, aby pri plánovaní túr vo Vysokých Tatrách počítali so zimnými podmienkami a prispôsobili im výstroj.

Ako informovali, aj keď sa sezónna uzávera turistických chodníkov skončí v utorok 15. júna, vo vyšších polohách je stále dosť snehu. Ten pokrýva aj vysokohorské sedlá a vrcholy, na ktoré vedú turisticky značené chodníky.

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu aj počas dnešného dňa je možné v Tatrách očakávať miestami prehánky a na hrebeňoch aj dážď so snehom. Teploty v stredných polohách (1 000 až 1 500 m) dnes dosiahnú 8 až 13 stupňov Celzia, vo vysokých polohách (1 500 až 2 000 m) iba 1 stupeň Celzia až 8 stupňov Celzia.

Horská záchranná služba (HZS) pred začatím letnej turistickej sezóny odporúča všetkým návštevníkom horských oblastí, aby si každú túru dobre naplánovali a trasu prispôsobili svojim schopnostiam a podmienkam v danej oblasti. „Na túry odchádzať v skorých ranných hodinách s ohľadom na výskyt popoludňajších búrok, ktoré môžu byť v horskom prostredí veľmi nebezpečné. Pri plánovaní túry sledovať počasie, meteorologické výstrahy či výstrahy Horskej záchrannej služby," upozorňujú horskí záchranári na sociálnej sieti. Turisti by mali mať pri sebe nabitý mobilný telefón, mapu, náhradné a nepremokavé oblečenie či dostatok tekutín. Nemalo by chýbať niečo na doplnenie energie, lekárnička, svetelný zdroj, pevná obuv s vhodnou podrážkou a poprípade paličky. „Do hôr neodporúčame turistom chodiť samým a ak, tak je dobré informovať o trase a čase návratu niekoho blízkeho, kto by vedel v prípade potreby záchranárom poskytnúť informácie," uviedli záchranári.

HZS zároveň odporúča nainštalovať si pred túrou jej aplikáciu. V prípade núdze je možné prostredníctvom nej priamo kontaktovať horských záchranárov. Umožňuje odoslať GPS polohu a nachádzajú sa v nej aj potrebné informácie o aktuálnych podmienkach a výstrahách v danej oblasti. Rovnako obsahuje kontakty na najbližšie oblastné strediská HZS s GPS súradnicami a zobrazením na mape, polohu najbližších chát a tiež umiestnenie AED defibrilátorov v horskej oblasti.