Hlas v prieskume rastie: Pellegriniho prenasleduje SaS, kto ďalší by sa dostal do parlamentu?

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v máji 2021, zvíťazila by v nich strana Hlas-SD so ziskom 22,5 percenta hlasov.

Do parlamentu by sa dostalo osem strán a hnutí. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, v ktorom v od 13. do 17. mája odpovedalo 1000 respondentov.

Na druhom mieste by sa umiestnila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 13,8 percenta. Tretie miesto by obsadilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktoré by volilo 9,9 percenta opýtaných. Do Národnej rady SR by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s voličskou podporou na úrovni piatich percent.

Správu budeme aktualizovať.