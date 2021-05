Zvolen má po treťom zápase finálový mečbal: V predĺžení rozhodol Kanaďan Melancon

Hokejisti HKM Zvolen dokázali dotiahnúť vyrovnaný zápas s Popradom k cennému triumfu. Zápas rozhodol kanadský mladík Melancon.

Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v pondelok v treťom finále Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HK Poprad 2:1 po predĺžení aO zisku titulu môžu rozhodnúť už v utorok, keď je na popradskom ľade na programe štvrtý zápas. O triumfe Zvolenčanov rozhodol v 69. minúte kanadský obranca TJ Melancon.Do tretieho finálového duelu nastúpili oba tímy v oklieštených zostavách bez viacerých opôr., ktorý si zahrali dve presilové hry po sebe. Kombinácie prvej špeciálnej formácie Popradu ale gólom neskončili. V závere prvej tretiny si početnú výhodu vyskúšali aj Zvolenčania. Hamerlínk v nej ale veľa práce nemal.Druhá tretina mala vyrovnaný priebeh. Do vedenia šli najprv v 28. minúte hostia počas presilovej hry. McPhersonovu strieľanú prihrávku si domáci stečovali do vlastnej siete.Jeho nahodenie od modrej doplachtilo až za Rahmov chrbát. Zostávajúce minúty prostrednej časti veľa vzruchu nepriniesli.Tretia tretina sa začala opatrne. Domáci si v nej hneď na začiatku zahrali presilovú hru, veľa toho ale nevymysleli. Postupom času mali mierne navrch Zvolenčania.V 56. minúte putoval na lavicu hanby Preisinger a Hamerlík sa poriadne zapotil. Vo finálovej sérii sa preto už druhý raz predlžovalo.V predĺžení sa hra kúskovala častými prerušeniami hry.z hokejky Melancona. Jeho strela z uhla preletela Hamerlíkovi ponad rameno -1:2. Zvolen sa ujal vedenia 3:0 v sérii a od titulu ho delí jediné víťazstvo.