Milan Škriniar po zisku titulu: Mrzí ma iba jediná vec!

Vlani v jeseni talianske médiá posielali slovenského futbalového obrancu Milana Škriniara hneď niekoľkokrát preč z Interu Miláno.

Známi boli záujemcovia o jeho služby a už aj jeho potenciálni nástupcovia v defenzíve vtedajšieho vicemajstra Talianska a finalistu Európskej ligy.tímu Antonia Conteho, ktorý to dotiahol k majstrovskému titulu v Serie A po dlhých 11 rokoch.

"Prvé pocity sú naozaj neuveriteľné. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Je to zásluha celého klubu. Makali sme na tom, aj keď sezóna nebola úplne optimálna. Po vypadnutí z Ligy majstrov a Talianskeho pohára sme radi, že sa nám podarilo ovládnuť ligu a štyri kolá pred koncom sme sa stali majstrami,“ povedal Milan Škriniar pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Skvelú náladu mu nepokazilo ani zranenie zo zápasu s Crotone. "Dostal som lakťom do obočia, mám tam päť stehov, prelepené oko a vyzerám ako pirát,“ doplnil v dobrej nálade.

Hráči Interu mohli začať s oslavou už po nedeľnom zápase Atalanty na ihrisku Sassuola (1:1). Futbalisti z Bergama museli vyhrať, aby im zostala matematická šanca na prvú priečku, domáci však vybojovali bod. Inter sa ale nemusel spoliehať na iných, s výnimkou úvodu sezóny v lige dominoval.Chystali sme sa na najbližšiu sobotu na domáci súboj so Sampdoriou. Titul nemôžeme osláviť s našimi fanúšikmi, to nás jediné mrzí. Pred vypredaným San Sirom by to bolo úžasné,“ doplnil Škriniar.

V tejto sezóne Serie A dosiaľ bol 29-krát v základnej zostave Interu a celkovo trikrát rozvlnil sieť za brankármi súpera. A to ešte nestihol začiatok sezóny pre ochorenie COVID-19, resp. chvíľu sedel aj na lavičke. Ako chutí slovenský titul, si už úradujúci futbalista roka v SR vyskúšal so Žilinou. Teraz sa však dostal do exkluzívnej spoločnosti talianskych šampiónov. "Je to niečo neskutočné, určite najväčší úspech v mojej doterajšej kariére. Možno mi to celé ešte ani nedochádza. Som šťastný, je to skvelé. Teraz to chceme osláviť a potom sa postupne začneme pripravovať na Euro,“ uzavrel 26-ročný slovenský reprezentant.

K zisku talianskeho titulu stihol Škriniarovi zablahoželať už aj tréner slovenskej reprezentácie Štefan Tarkovič. "Nie je to každodenná záležitosť, keď náš hráč získa titul v jednej z top päť líg. Z tohto pohľadu je úspech, ktorý dosiahol Inter a Milan Škriniar, pre mňa osobne veľká vec. Určite aj preňho. Mne sa páči, akým spôsobom sa Inter prezentoval v lige. Mnohí hovorili, že nehrá pekný futbal, že vyhráva zápasy tesne. Práve to je však sila mužstva, keď dokáže stretnutia zvládnuť takto. Milánčania ukázali, že v tejto sezóne boli najlepší nielen výkonmi. Potvrdili to aj výsledkovo,“ povedal Štefan Tarkovič na webe futbalsfz.sk. "Odkedy som prišiel k reprezentácii, Milan sa vypracoval na hráča, ktorý bol základným kameňom úspechu celého Interu a v závere sezóny len potvrdil svoje kvality,“ zložil poklonu svojmu zverencovi reprezentačný tréner.