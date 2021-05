Erik Tomáš tvrdo skritizoval vládu, no oľutoval to: To, čo schytal od koalície, je silná káva

Už viac ako rok má Slovensko vládu chaosu, amaterizmu, fatálnych zlyhaní, volebných podvodov, deštrukcie sociálneho štátu a medzinárodnej hanby a ani po aktuálnej schôdzi parlamentu sa nič nezmení.

Vyhlásil to v pondelok v rozprave v Národnej rade (NR) SR nezaradený poslanec Erik Tomáš. Skonštatoval, že vláda sa ani nesnaží skrývať, že nie je nová, podľa neho to potvrdzuje aj programové vyhlásenie vlády (PVV), ktoré sa od predchádzajúceho líši len "kozmetickými úpravami". Kritizoval, že nereflektuje na túto krízu a neobsahuje východiská z nej. Podotkol, že vláda podviedla ľudí v sociálnej oblasti. Väčšina z opatrení, ktoré boli prijaté v predchádzajúcom volebnom období, boli podľa Tomáša buď zrušené, alebo okresané. Považuje to za podvod na voličoch.

"Vaša pracovná metóda je demagógia," reagoval na Tomáša poslanec Martin Borguľa (Sme rodina). Zopakoval, že v prípade 13. dôchodkov súčasná vládna koalícia našla aj napriek koronakríze prostriedky na ich vyplatenie. "Ste jednoducho hotový z toho, že nevládnete, že tie peniaze, ktoré prichádzajú z Európskej únie, už nebudete môcť vy rozdeľovať," adresoval Tomášovi Peter Vons (OĽANO). Poslanci OĽANO Ján Herák a Peter Pollák označili vystúpenie Tomáša ako populistické.

Matúš Šutaj Eštok (nezaradený) označil PVV za zdrap papiera, podľa ktorého ťažko hodnotiť vládu. Tvrdí, že vláda "fatálne prepadla" v boji s pandémiou a zaviedla chaos a zmätok vo všetkých oblastiach. Myslí si, že nedokázala pomáhať vo finančnej ani sociálnej oblasti. "Ak by napĺňala vláda aspoň svoje predvolebné zmluvy, mohli by sme k nej byť aspoň trochu zhovievavejší," skonštatoval. Pripomenul napríklad sľuby o transparentnosti a otvorenosti. "Vláda nám pravdu nehovorí, utajuje veci, ktoré by utajovať nemala. Vo výberových konaniach sa vybrala cestou výberu svojich ľudí na najdôležitejšie pozície," povedal. Kritizoval najmä expremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Dodal, že zo sľubov vlády ostala len drzosť premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).

Lucia Drábiková (OĽANO) reagovala tým, že Šutaj Eštok aj s kolegami zo Smeru-SD používajú dokola rovnaké "pseudoargumenty" a recyklujú dokola to isté.