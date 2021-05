Fantastické správy z Británie: Očkovanie proti COVID-19 funguje, Boris Johnson to vidí jasne

Britský premiér Boris Johnson v pondelok vyhlásil, že existuje „dobrá šanca“ na zrušenie pravidiel sociálneho dištancovania sa v Anglicku k 21. júnu, ak budú prípady ochorenia COVID-19 a súvisiace úmrtia na nízkej úrovni.

Pred novinármi v severoanglickom Hartlepoole uviedol, že prudký pokles nových infekcií v kombinácii s rýchlym postupom očkovacej kampane podporujú plány britskej vlády na ďalšie uvoľnenie opatrení.

V priebehu pondelka prekročili v Británii míľnik v podobe 50 miliónov podaných vakcín. Už približne 52 % britskej populácie dostalo najmenej jednu dávku a zhruba štvrtina je úplne zaočkovaná.

Britská vláda má v pláne zrušiť 17. mája ďalšie obmedzenia, napríklad umožniť ľuďom ísť do krčmy a reštaurácie či povoliť zahraničné cesty. Všetky ďalšie obmedzenia by potom mohli zrušiť 21. júna, no Johnson upozorňuje, že to závisí od „údajov, nie dátumov“.

Údaje z nedele poskytli ďalšie dôkazy o výraznom spomalení šírenia koronavírusu. Úrady zaznamenali 1671 nových prípadov. V januári pritom Británia denne evidovala čísla atakujúce 70-tisíc. S prudkým poklesom nových prípadov sa rapídne znížila aj úmrtnosť. V nedeľu v Spojenom kráľovstve zaznamenali iba 14 úmrtí súvisiacich s koronavírusom.