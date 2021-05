Ďalšie uvoľňovanie opatrení v Česku: Koniec rúškam v exteriéri? Vláda prezradila detaily

Česká vláda na pondelkovom rokovaní rozhodla o otvorení ďalších služieb. Podľa spravodajského portálu TN.cz o tom prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter informoval vicepremiér Karel Havlíček.

Od pondelka 10. mája sa podľa neho okrem obchodov otvoria aj niektoré ďalšie služby a uvoľniť by sa mali aj prísne pravidlá nosenia rúšok vonku.

„Okrem maloobchodov sa 10. mája uvoľňujú aj remeselné služby, požičovne, prekladateľské služby, sprostredkovanie, prevádzka solárií, starostlivosť o deti, cestovné kancelárie, dražby, činnosť záložní, vydavateľstvá, kopírovacie práce, prevádzka lanoviek, tetovania a ďalšie," napísal minister priemyslu.

Už od tohto pondelka pritom môžu v Česku fungovať kaderníctva, holičstvá alebo masáže. Prevádzkari však musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia a klienti sa musia preukázať testom, potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 v ostatných 90 dňoch.

Uvoľniť by sa mali aj pravidlá nosenia rúšok. Minister zdravotníctva Petr Arenberger to podľa TN.cz na tlačovej konferencii označil za bonus. Neskôr však spresnil, že to vláda definitívne potvrdí až vo štvrtok.