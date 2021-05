Harry s Meghan si definitívne zavarili: Charles a William si povedali DOSŤ!

Nekonečný spor. Presne tak by sme mohli opísať dusnú atmosféru medzi kráľovskou rodinou a princom Harrym s manželkou, ktorí sa rozhodli upustiť od kráľovských povinností a ísť svojou vlastnou cestou. Kráľovskí experti to vôbec nevidia ružovo.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Daily Mail, expert na kráľovskú rodinu Russell Myers prehovoril pre médiá a prezradil, že princ William (38) a jeho otec princ Charles (72) „chcú urobiť hranicu za Harrym a Meghan“, ktorí sú podľa neho „rozptýlením pre rodinu“.

Princ Harry (36) s manželkou Meghan (39) odišli žiť so svojím synom Archiem do luxusného sídla za 14,7 milióna dolárov do Santa Barbary v Kalifornii. Kráľovský expert sa netají tým, že zvyšok kráľovskej rodiny má úplne jasno v tom, či s manželmi budú niekedy spolupracovať. „Sotva sme ich videli. Sem-tam sa objavili na videohovore. Ale ani jeden z nich nerobil skutočnú prácu monarchov, ktorá zahŕňa chodenie von medzi ľudí, predstavovanie charitatívnych organizácií, či cestovanie v rámci Commonwealthu,“ dodal kráľovský expert, ktorý rozhovor Harryho a Meghan u Oprah Winfreyovej nazval „oloveným balónom“.

„Pokiaľ ide o Harryho a Meghan, myslím si, že zostane na nich, aby si veci vyriešili,“ dodal. Jeho vyhlásenie prišlo krátko po tom, ako rozhlasový moderátor Kevin O'Sullivan povedal, že „podľa jeho názoru si väčšina ľudí myslí, že Harry si od Charlesa nezaslúži odpustenie“.

Kráľovský expert sa netají tým, že v rodine vládne pomerne veľká nespokojnosť. „Som si istý, že Harry bol trochu rozpačitý, keď videl na pohrebe princa Philipa zvyšok svojej rodiny. Bolo to prvýkrát od rozhovoru s Oprah Winfreyovou, čo sa s mnohými z rodiny rozprával. Vrátil sa do Ameriky s chvostom medzi nohami a ktovie, čo sa stane v budúcnosti,“ nešetril princa Harryho kráľovský expert.

Vojvoda zo Sussexu sa má najbližšie vrátiť do Veľkej Británie v lete, pri príležitosti odhalenia sochy na počesť svojej zosnulej matky princeznej Diany († 36). Socha bude inštalovaná v Sunken Garden v Kensingtonskom paláci 1. júla 2021, pri príležitosti 60. narodenín princeznej.