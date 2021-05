Poslanec Hlasu si nedával servítku pred ústa: Matovič to poriadne schytal

Na Slovensku sa rozpadol nielen celospoločenský, ale aj vnútrokoaličný konsenzus v oblasti zahraničnej politiky.

V pléne Národnej rady (NR) SR v diskusii k programovému vyhláseniu vlády (PVV) to vyhlásil nezaradený poslanec Peter Kmec pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD. Dodal, že expremiér Igor Matovič (OĽANO) svojimi nekoordinovanými výstupmi poškodil dobré meno Slovenska vo svete. Nezaradený poslanec a Kmecov stranícky kolega Richard Raši zase kritizoval prístup vlády v oblasti zdravotníctva. V programe vlády podľa neho chýbajú riešenia na dôsledky pandémie. Kmecovi chýba aj nadrezortné riadenie pandémie.

"Vďaka spanilým jazdám Igora Matoviča sa Slovensko stalo nečitateľným a nepredvídateľným partnerom z pohľadu zahraničia, ktorý nevie, ktorá zahraničnopolitická línia je teraz v platnosti. Nikto netuší, či platí Matovičova doktrína vytvárania strategickej osi Bratislava - Budapešť - Moskva alebo bezpečnostná stratégia z dielne ministerstva zahraničných vecí, podľa ktorej sú strategickými partnermi USA, NATO, EÚ," skritizoval Kmec kroky expremiéra Matoviča.

Slovensko podľa neho stratilo vďaka nekoordinovaným výstupom dobré meno vo svete. Dodal, že Matovič svojimi vystúpeniami na medzinárodných fórach a bilaterálnych návštevách šíril do celého sveta hanbu. Slovenská diplomacia bola podľa Kmeca tak ponížená, že to nemá v dejinách obdobu. Upozornil tiež, že trápiaci sa podnikatelia by práve teraz potrebovali podporu vlády pri umiestňovaní produktov na svetových trhoch.

Program vlády podľa Rašiho nijako neopisuje prípravu na prípadnú tretiu vlnu. Vláda v PVV deklaruje, že kľúčovými hodnotami v systéme zdravotníctva sú spravodlivosť, solidarita či rovnosť prístupu k zdravotnej starostlivosti. Vláda podľa Rašiho rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti poprela napríklad tým, že odklepla 200 miliónov eur pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, pričom ostatné poisťovne nedostali nič. "Pokiaľ máme systém troch zdravotných poisťovní a máme v tých dvoch neštátnych viac ako dva milióny obyvateľov, nemôžeme z nich robiť občanov druhej kategórie, pretože nie sú poistení v štátnej poisťovni," vyhlásil Raši na pondelkovej tlačovej konferencii v parlamente.

V pláne obnovy, ktorý prináša pre nemocnice viac ako miliardu eur, sa tieto financie podľa Rašiho nedávajú neštátnym nemocniciam. Kabinet podľa neho sľubuje, že integrálnou súčasťou zdravotnej politiky bude rozhodovanie na základe dát, ako aj prístup k informáciám. V tejto súvislosti pripomenul, že prvá ani druhá vlna pandémie sa neriadila dátami, pričom vláda urobila v dátach chaos. Upozornil tiež na problém so zverejnením zmluvy o dodávkach vakcíny Sputnik V.