Koniec Milaniča v Slovane? Po prehre s Trnavou došla Kmotríkovi ml. trpezlivosť!

Neuniesol prehru! Generálny riaditeľ klubu ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. sa po zbabranom dvojzápase s Trnavou netajil sklamaním.

Motiváciou im okrem predchádzajúceho zápasu mal byť aj samotný titul, pretože práve proti Spartaku mohli spečatiť cestu za prvenstvom. Titul tak mohol mať o to sladšiu výhru, keby to bolo práve proti takému tímu ako je Trnava.



Oslavy sa však musia odložiť, keďže tím pod Darkom Milaničom v Trnave totálne vybuchol a s domácimi prehrali rozdielom triedy 3:0. Po zápase neskrával Ivan Kmotrík ml. rozčarovanie.Dnes sme mali šancu napraviť dojem z posledných nevydarených výkonov, namiesto toho dostali všetci, ktorí nám verili, krutú ranu. Ako generálneho riaditeľa klubu, ale najmä ako slovanistu, ma to neskutočne bolí a bolí to určite aj vás všetkých. Ospravedlňujeme sa za toto zlyhanie, náš dnešný výkon bol nedôstojný, dehonestujúci a nehodný značke ŠK Slovan.povedal Kmotrík pre klubový web.Tomu, že v Slovane nie je čosi v poriadku nasvedčuje aj kauza okolo futbalistu Mohy, ktorý v drese "belasých" patril k najväčším hviezdam. Len nedávno si však zbalil kufre a odišiel do Granady, kde žije.