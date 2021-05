Speváčka Absolonová vyšla von s trpkým priznaním: Rozchod s hokejistom po 7 rokoch!

Koniec ďalšej veľkej lásky. Hoci dátum 1. máj má väčšina z nás spojený s romantikou, česká speváčka Monika Absolonová (44) ho využila na oznámenie smutnej správy.

Na Facebooku zverejnila fotku, na ktorej jej dávajú synovia bozky na líca. V popise oznámila krach vzťahu s hokejistom Tomášom Hornom (40). ,,Je 1. máj, lásky čas, a moje dve životné lásky ma pobozkali pod stromom. A pretože nemám úplne energiu niečo tajiť, tak by som vám chcela povedať, že sme sa s Tomášom rozišli... Je to smutné, boľavé a osobné, ale bohužiaľ aj to je život,“ ozrejmila Absolonová.

So snúbencom majú synov Tadeáša a Matouša. ,,A pretože budeme vždy predovšetkým rodičia dvoch úžasných chlapcov, ktorí sa za pár rokov naučia čítať, tak tu nebudem verejne vysvetľovať dôvody. Jediné, čo poviem, že ich je, ako to už býva, viac. Tak nám, prosím, držte päste, nech už je čoskoro zase dobre. Ďakujem a opatrujte svoju lásku,“ odkázala Monika priaznivcom.

Ešte 7. marca partnerovi verejne blahoželala k meninám, zverejnila ich spoločnú fotku, nechýbalo srdiečko či oslovenie ,,láska". Vo februári dvojica absolvovala párové fotenie u profesionálnej fotografky. Blesk.cz pripomína, že láska Absolonovej a Hornu začala pred 7 rokmi, spoznali sa v známom pražskom bare. V tom čase bol hokejista ženatý, z manželstva má dcéru. Horna sa neskôr sa rozviedol a so speváčkou spolu začali žiť. V auguste 2016 požiadal Absolonovú o roku, svadbu však dvojica nemala.