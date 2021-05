Divočina v Monaku: Po zápasovej dráme s Lyonom padli 4 červené karty!

Bola to dráma počas zápasu i po ňom. V súboji tabuľkových susedov francúzskej Lique 1 si štvrtý Olympique Lyon víťazstvom 3:2 na ihrisku tretieho AS Monako bodovo polepšil a na svojho súpera stráca už iba bod.

Zatiaľ čo počas zápasu padali góly, po jeho skončení zasa červenú karty. Takmer všetci hráči sa pred odchodom do kabín zapojili do hromadnej strkanice. Rozhodca Clement Turpin mal plné ruky práce. Vylúčil dvojicu monackých hráčov Pellegri – Geubbels a takisto lyonský tandem De Sciglio – Marcelo. Už v priebehu stretnutia bol vylúčený Caqueret z Lyonu.

„Nepovedal by som, že začali naši hráči. Viem, o koho išlo, ale nebudem to hovoriť. Z videa je jasné, kto to celé odštartoval. Neboli to moji hráči, ale súper,“ tvrdil po incidente tréner Monaka Niko Kovač.

Kouč Lyon Rudi Garcia mal na to iný názor: „Keď vidíte, že sa váš súper dopustil 23 faulov a na rozdiel od neho dostaneme my jednu červenú a tri žlté karty, potom si položíte niekoľko otázok o bitke.“

Monaco stráca tri kolá pred koncom súťaže na vedúci Lille päť bodov a touto domácou prehrou stratilo zrejme všetky šance na zisk majstrovského titulu.