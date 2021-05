Sajfa opísal svoje stavy po očkovaní v Žiari nad Hronom: Toto môže povedať iba on!

Zaočkovaný! Moderátor Matej Sajfa Cifra (41) si pre vakcínu zašiel až do Žiaru nad Hronom.

V mestskom kultúrnom centre mu pichli vakcínu AstraZeneca, obľúbený spíker si dal aj selfie so zdravotníčkami. ,,Keď pred pár týždňami otvorili očkovanie pre 40+, po prvýkrát v živote som sa cítil byť ozaj trošku starší. Tento týždeň som konečne dostal termín do Žiaru nad Hronom (možno preto lebo moja svokra sa tu narodila?) a dostal som svoju prvú Astru," teší sa Sajfa, ktorý pridal aj hlbší odkaz.

,,Ak by sa dalo očkovať ešte aj proti závisti, neprajnosti, ľudskej hlúposti a hoaxom, dal by som sa očkovať tiež a odporúčam to každému z vás. Benefity stále prevyšujú všetky riziká," napísal na Instagrame. Po vakcíne AstraZeneca hlásia niektorí zaočkovaní vyššiu teplotu, jemu sa vyhla. ,,Nemal som horúčku ani triašku. Pred spaním som si dal jeden paralen. Ale cítim sa, akoby po mne podupalo stádo sexuálne stále aktívnych slonov,“ nezaprel Sajfa svoj povestný humor deň po vakcinácii.

