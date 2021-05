Zoologické záhrady sú kvôli korone v zúfalej situácii: Krásne gesto slovenských a českých hudobníkov

Zoologické záhrady v zlej finančnej situácii má podporiť online benefičný koncert „Hráme pre 20 ZOO“.

V tlačovej správe to uviedol hovorca Národnej zoologickej záhrady Bojnice Pavel Procner. Koncert zorganizovala Únia českých a slovenských zoologických záhrad (UCSZOO). Výťažok z neho bude venovaný dvadsiatim zoologickým záhradám na Slovensku a v Českej republike.

Koncert sa uskutoční v nedeľu 9. mája 17:00, predpredaj vstupeniek bol spustený 30. apríla. Cieľom dobročinného projektu je získať čo najviac finančných prostriedkov pre zoologické záhrady. Výťažok má podporiť výrazné straty, spôsobené pandémiou COVID-19. Na koncerte vystúpia interpreti ako No Name, Rybyčky 48, Dan Bárta, MIG21, Jakub Děkan, Denoi, LinaKaro či Igor Orozovič so svojou kapelou.