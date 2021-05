Exminister natrel Matoviča: Igor, toto si prečítaj a budeš sa hanbiť ako nikto!

Minister financií Igor Matovič začal cez víkend hovoriť o chystaných veľkých zmenách prorodinnej politiky svojej vlády a o tom, že by chcel výrazne zvýšiť podporu pôrodnosti. Napríklad aj zvýšením detských prídavkov.

Jeho status nenechal chladného bývalého ministra práce Jozefa Mihála, ktorý ho natrel. "Čítam dobre dnešný Matovičov status, v ktorom srdcervúco opisuje, ako má osamelá matka problém prežiť z jedného platu, z minimálnej mzdy, dnešných prídavkov na deti a daňového bonusu?" začal šokovaný Mihál.

Dodal, že krátko po jeho vymenovaní za štátneho tajomníka, koncom marca 2020, na koaličnej rade navrhoval zvýšenie pandemického ošetrovného pre osamelé matky. Z dnešných 55% hrubej mzdy na aspoň 70% hrubej mzdy. Exminister napísal, že po diskusii súhlasili všetci, napríklad aj vtedajší minister financií Heger so svojim tímom.

"Vtedajší premiér Matovič sa potuloval po úrade vlády a na rokovanie prišiel neskôr. Vypočul si, že sme sa bez neho dohodli na zvýšení pandemického ošetrovného pre osamelé matky, chvíľu rozmýšľal a zaznelo kategorické: "Ne. Bude sa to zneužívať."," napísal na sociálnej sieti Mihál.

Matovič v nedeľu avizoval aj daňovo-odvodovú reformu, ktorú chce verejnosti predstaviť v dohľadnej dobe. Slovensku podľa ministra chýbajú pre koronakrízu v rozpočte miliardy eur a ak sa má krajina zmeniť na sociálny a prorodinný štát, nemôže to urobiť na ďalší dlh. "To znamená, že na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH," uviedol. V sobotu (1. 5.) pritom Matovič napísal, že vyššie dane a odvody môžu zo Slovenska vyhnať ešte viac ľudí.