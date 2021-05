Generálny riaditeľ NCZI: Miera registrácie o očkovanie je extrémne nízka

Miera registrácie o očkovanie je extrémne nízka. Generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Róbert Suja povedal, že pri realistickom odhade miera zaočkovanosti na Slovensku nedosiahne 38 %.

Pri optimistickom pohľade by podľa neho mohla v auguste zaočkovanosť dosiahnuť 48 %, stále by však nebola zaočkovaná ani kritická masa. „V priebehu nasledujúcich týždňov si neviem predstaviť, že by sa každý, kto má záujem, nedostal k vakcíne,“ konštatoval Suja na pondelňajšom tlačovom brífingu. Problémom bude podľa neho „získať masy“, aby sa začali prihlasovať na očkovanie.