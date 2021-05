Opoziční poslanci sa tvrdo pustili do koalície: Podľa Richtera vláda zlyhala, očakával od nej jednu vec

Programové vyhlásenie vlády (PVV) má politický a vecný rozmer.

V politickej oblasti vládna koalícia "totálne zlyhala", z vecnej stránky sa potvrdili riziká spred roka. Uviedol to v pondelok v rozprave poslanec Smeru-SD Ján Richter, ktorý očakával, že k zlyhaniu vlády niekto povie "mea culpa".

To, že znova po roku parlament prerokováva PVV podľa Richtera hovorí o tom, že niečo nevyšlo a vládna koalícia v politickej oblasti zlyhala. "Práve preto som očakával, že tu k tomu niekto niečo povie, povie 'mea culpa' a ako ďalej. Nezaznelo to tu, preto sa obávam, že v tejto oblasti pôjdeme rovnako ďalej, ako tomu bolo aj v tom predchádzajúcom období," skonštatoval.

Poukázal na to, že sa potvrdili riziká, na ktoré upozorňoval pred rokom pri programovom vyhlásení. Kritizoval zrušenie a úpravu niektorých sociálnych opatrení, spomenul zníženie výšky minimálnej mzdy, 13. dôchodok či zmrazenie minimálneho dôchodku. Pozitívne však zhodnotil zavedenie dávky SOS, ale nepovažuje to za systémové riešenie. Namietal tiež poslednú novelu Zákonníka práce, kde sú podľa neho protiústavné záležitosti.

Zároveň dodal, že pri politike zamestnanosti nebude stačiť ani Európsky sociálny fond. "Bolo veľkou chybou tejto vlády, že neprebehla väčšia realokácia prostriedkov v prospech Európskeho sociálneho fondu. Z toho sa dal riešiť kurzarbeit, politika zamestnanosti a ďalšie sociálne aspekty, ktoré sú nevyhnutné," vyhlásil Richter. Ministerstvo práce zároveň podľa neho nerešpektuje sľuby vlády v PVV o profesionálnej a transparentnej štátnej správe a výberových konaniach.

Poslanec Sme rodina Martin Borguľa reagoval s tým, že je z vystúpenia Richtera sklamaný, pretože podľa neho prehliadol dva fakty, ktoré mali vplyv na rok vládnutia. Poznamenal, že ide o to, že Sme rodina je sociálnym prvkom vo vláde a skutočnosť, že je tu pandémia.

Ladislav Kamenický (Smer-SD) v rozprave uviedol, že považuje za nehorázne, aby bola v PVV spomínaná vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kritizoval, že sa vláda v dokumente "naváža" do opozície namiesto toho, aby povedala, čo bude robiť so Slovenskou republikou a s jej ekonomikou. Zdôraznil, že je to zneužitie programového vyhlásenia na politický boj.

Súčasne spomenul, že sa hovorí o zvyšovaní DPH o 5 %, čo by podľa neho zaplatili všetci na zvýšení cien tovarov a služieb. Podotkol, že vláda pomohla najmenej v EÚ. Zrkadlom pomoci je podľa neho to, že nezamestnanosť v EÚ z mesiaca na mesiac klesá, pričom na Slovensku stúpa.

Kamenický sa dotkol aj témy plánu obnovy, ktorý podľa neho ponúka jedinečné zdroje. Upozornil však, že ide o to, ako ich efektívne využiť, pričom podotkol, že problémom bude, ako naplniť určené ciele. Tie zároveň podľa neho nie sú dostatočné na to, aby pomohli Slovensku.