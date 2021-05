Kolíková zvozila referendum k predčasným voľbám: Prezidentka by sa mala obrátiť na Ústavný súd

Referendum o predčasných voľbách je v rozpore s princípmi právneho štátu.

Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). "Ak by sme pripustili, že je toto dobrá cesta, tak je to skôr cesta k spochybňovaniu výsledkov volieb," zdôraznila. Zástupcovia petičného výberu odovzdali v Prezidentskom paláci petíciu za vyhlásenie takéhoto referenda. Malo ju podporiť vyše 585.000 ľudí.

Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová si myslí, že prípadné referendum nebude úspešné. "Ľudia vedia, čo by návrat Smeru-SD a jeho klonov znamenal. Tak isto je v kompetencii pani prezidentky, aby sa obrátila na Ústavný súd, ak to bude považovať za vhodné. Pretože v ústave máme jasne zadefinované, že poslanec je volený na štyri roky," podotkla.

Podľa Kolíkovej by bolo správne, ak by sa prezidentka Zuzana Čaputová obrátila v tejto súvislosti na Ústavný súd SR. Ministerka si nemyslí, že základným argumentom na neústavnosť takéhoto referenda je právo poslanca vykonávať svoju činnosť celé štvorročné obdobie. Ide podľa nej skôr o ústavnú predvídateľnosť, že funkčné obdobie NR SR sú štyri roky.

Občanov sa chcú v prípadnom referende pýtať, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo ôsme volebné obdobie NR SR tak, aby sa parlamentné voľby vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda.

"Vnímam, že takáto otázka je v rozpore s princípmi právneho štátu, kde predpokladáme, že jednotlivé ústavné inštitúcie tu nejako fungujú a nie je možné zmeniť výsledok na základe toho, že sa nám nepáči, ako to práve dopadlo. To by potom znamenalo, že môžete spochybňovať výsledky fakticky mesiac po voľbách," podotkla Kolíková s tým, že potrebných 350.000 podpisov na vyhlásenie referenda sa vždy nájde, lebo časť spoločnosti býva s výsledkami volieb nespokojná.