Jarnú lyžovačku v Tatrách si lyžiari nevedia vynachváliť: Táto správa zlepší milovníkom zimného športu deň

Aj keď je už máj zima z Tatier ešte neplánuje odísť. Naopak otvárajú sa ďalšie možnosti na skvelú lyžovačku. Najnovšie to môže byť na našej najvyššej zjazdovke.

Pod Tatrami sa po aprílových nočných mrazoch začala príroda rýchlo prebúdzať. Po vyše sto dňoch „koronového spánku“ sa prebúdzajú aj lyžiarske svahy a lanovky. „Nemohla som si nechať ujsť tak nádherný deň. Lyžovačka ako z rozprávky. Skvelý sneh, slnko, teplo a dokonca fungujúce lanovky,“ nadchýnala sa Mirka (41) z Popradu a s ňou možno aj tisícka ďalších lyžiarov na Solisku.

Na druhý deň však bolo všetko inak. Lea (20) a Erika (24) prišli na Solisko bez lyží. Boli medzi asi dvadsiatkou ľudí, čo tam v piatok vyšli. Bolo zamračené, hmlisto, zima a vetristo. Aj napriek tomu, že lanovka premávala, bola chata aj svah prázdne. „Prišli sme pozrieť kamarátov na chatu nech tu nie sú tak sami a urobiť im aspoň malú tržbu v tomto pochmúrnom počasí,“ smiala sa Lea z Trstenej.

Na 1. mája boli na Solisku opäť lyžiari, slnko a dobrá nálada. Simona (37) a Ivana (39) z Liptova prišli na svah aj z prvomájovými zástavkami. „Z detstva si sprievody trochu pamätám, ale dnes je to o recesii a dobrej nálade. Prvý máj je aj o láske. Neboli sme síce pobozkané pod rozkvitnutou čerešňou ale pod višňovou štrúdľou ale na svahu sa aj to ráta. No najkrajšie bozky nám dnes dáva to teplé slniečko na výbornom snehu. Výsledok dúfam bude pekný bronz na tvári,“ Simona radostne zhodnotila prvomájovú lyžiarsku atmosféru.

O niečo vážnejšie nám riaditeľ strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský povedal: „Ešte stále sú veľmi dobré podmienky na jarnú lyžovačku, záujem lyžiarov a najnovšie aj ďalšie uvoľnenie preventívnych opatrení spôsobili, že lyžiari si môžu sezónu predĺžiť vo Vysokých Tatrách a aj v najväčšom lyžiarskom stredisku na Slovensku – v Jasnej až do 9. mája. Do prevádzky sa dostanú aj kabínkové lanovky, ktoré môžu podľa aktuálnej vyhlášky prepravovať v jednej kabínke max. 1 osobu alebo členov jednej domácnosti. Pozornosť fanúšikov lyžovania sa upiera aj na ikonické Lomnické sedlo a najvyššie položenú zjazdovku na Slovensku. Určite by sme ho veľmi radi spustili do prevádzky, uvidíme však, čo s prírodným snehom urobí víkendové oteplenie. Každopádne - ak sneh vydrží a bude ho možné upraviť, v utorok 4.mája by sme zjazdovku v sedle chceli otvoriť. V prípade, že prevádzka Lomnického sedla nebude možná, lanovky v Tatranskej Lomnici sa rozbehnú až v piatok 7. mája 2021. Od tohto termínu bude možné dostať sa lanovkou až na Lomnický štít. Predaj lístkov na lanovku na Lomnický štít je kvôli preventívnym opatreniam možný iba pre 1 rodinu alebo členov jednej domácnosti.“