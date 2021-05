Žiaci sa vracajú do škôl: Prezenčné vyučovanie sa obnovuje v deviatich okresoch

Prezenčné vyučovanie sa dnes obnovilo v deviatich okresoch, konkrétne v okrese Sobrance, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Topoľčany, Dunajská Streda, Komárno, Skalica a Stropkov.

Otvorené môžu byť tiež základné umelecké školy (ZUŠ) a jazykové školy pre skupinovú výučbu. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ešte 28. apríla s tým, že otvorenie škôl umožnili priaznivý vývoj epidemickej situácie, zaočkovanosť učiteľov a kvalitné pravidlá prevádzky škôl. Na Slovensku je od tohto týždňa deväť ružových okresov. Žiaci a ani rodičia sa od 29. apríla nemusia pri návšteve školy preukazovať negatívnym testom na COVID-19. Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája

V školách naďalej platí povinnosť nosiť rúško a preukázať sa negatívnym testom na koronavírus aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý nie je starší ako sedem dní bez ohľadu na farbu okresu. Žiaci na druhom stupni ZŠ a na strednej škole sa majú preukázať vlastným testom. V prípade potvrdenia pozitivity môže regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom flexibilne reagovať a danú triedu alebo školu zatvoriť.

Slovensko bude má od 3. mája desať bordových a 60 červených okresov. V bordových okresoch sú otvorené materské školy, prvý stupeň, ôsmy a deviaty ročník ZŠ, špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy či končiace ročníky stredných škôl. Otvorené sú poradne a ZUŠ pre individuálnu prácu so žiakom. V rámci týchto okresov platí výnimka zo zákazu vychádzania do školy bez potreby preukazovania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 alebo iným dokladom, napríklad o zdravotnej indikácii. Aj vstup do školy bude pre deti a žiakov umožnený bez preukázania sa testom. Táto výnimka bude platiť aj pre sprevádzajúcu osobu.

V rámci červených okresov je navyše otvorený celý druhý stupeň ZŠ a prvé štyri ročníky na osemročných gymnáziách. V červených a ružových okresoch platí výnimka z potreby preukazovania sa negatívnym testom navyše aj pre zamestnancov školy. Ministerstvo ubezpečilo rodičov, že školy sú na návrat žiakov pripravené a od augusta je spustený aj efektívny výstražný systém „školský semafor“ či rýchle intervenčné testovanie.