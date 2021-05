Veľké zmeny v skríningu: Väčšina Slovákov si vydýchne! Kde všade už nepotrebujete antigénový test

Od pondelka už väčšina Slovákov negatívny test potrebovať nebude.

Zmeny v antigénovom testovaní ohlásilo ministerstvo zdravotníctva. V ružových a v červených okresoch podľa Covid automatu nebude od pondelka potrebný negatívny test do práce počas dňa, ani do školy, ani do prevádzok.

Pozor, platí zmena aj pre žiakov: Do školy už test nepotrebujú!

Naďalej však bude potrebné mať negatívny test v prípade, že idete do práce v čase od 21:00 do 1:00. V ružovom okrese nesmie byť starší ako 21 dní, v červenom 14 dní. V bordových okresoch budú potrebné negatívne testy tak ako doteraz, test bude platiť 7 dní.