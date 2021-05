Matej a Miška zažili v online prostredí počas pandémie svoje: Návrh na vyhazov zo školy aj polonahý chlap!

Hanba ako svet! O online trapasoch, ktoré ešte navyše aj kolujú po sociálnych sieťach, nám porozprávali Matej (21) a Miška (27) z Bratislavy. Dnes sa na nepríjemných momentoch za počítačom už len smejú, ale najmä Matejovi bolo poriadne horúco.

Nevinný trapas sa takmer zmenil na „vyhadzov“ zo školy, Miška si zas mohla obzrieť pri pohovore cudzieho polonahého chlapa! Dá sa týmto trapasom vyhnúť?

Matej (21), študent vysokej školy, na internete videl mnoho vtipných videí z online stretnutí a jedného dňa sa rozhodol urobiť vlastné. Všetko pripravil tak, aby to šlo „ako po masle“. „Stiahol som si zvuk mačky ako mňauká a poprosil som brata, aby to pustil keď zapnem mikrofón,“ hovorí dnes už so smiechom Matej. Vybral si najviac pohodového učiteľa na fakulte a všetko mal premyslené. Mal to byť len vtipný žart. Zapnutý mikrofón a mačka, ktorá syčí. Každý sa mal zasmiať a video sa malo dostať len k najbližším kamarátom. To však Matej nevedel, že jeho brat zakričí štipľavú nadávku „p****ina mačacá“ presne vtedy, keď on zapne mikrofón. V tom momente však vzniklo neskutočne populárne video.

„Poslal som to naozaj iba pár ľudom! Nakoniec z toho vzniklo, že ma kontaktovali stovky ľudí, ktorí sa na tom poriadne nasmiali,“ priznáva so smiechom Matej. Sila internetu je podľa neho obrovská. Týmto sa to ale neskončilo. Kvôli popularite videa, ktoré v tom čase obletelo internet, sa o tom dozvedela aj jeho škola. Napokon z toho mal Matej nemalé problémy. Návrh na disciplinárne konanie a podmienečné vylúčenie boli trestom za jeho „nevinný“ žart. Dnes si z toho už Matej nerobí ťažkú hlavu, keďže podľa jeho slov, mu to je samozrejme ľúto, ale na druhej strane rozosmial veľa ľudí a to ho potešilo.